Türkiye detiene a uno de los líderes del Estado Islámico

Entornointeligente.com /

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este viernes la captura de Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, con nombre en código Abu Zeid/Master Zeid, quien dijo sería un alto ejecutivo del grupo terrorista Estados Islámico o también conocida por el acrónimo árabe Daesh.

LEA TAMBIÉN:

Türkiye inaugura centro de exportación de granos ucranianos

Abu Zeid/Master Zeid fue capturado en una operación exitosa de la inteligencia turca y la policía de Estambul, informó Erdogan a los periodistas en el avión presidencial cuando regresaba de una gira por tres países balcánicos.

De acuerdo con el mandatario turco, «los informes internacionales y el Informe de Seguridad de la ONU también contenían información de que este terrorista era uno de los altos ejecutivos de la organización terrorista Daesh».

Turkey’s President Erdogan announces the arrest of ISIS terrorist Bashar Khattab Ghazal al-Sumaidai, codenamed Abu Zeid/Master Zeid, in an operation by Turkish intelligence and Istanbul police. https://t.co/8d4kwmbMC0 pic.twitter.com/dFPUwfdQgY

— FJ (@Natsecjeff) September 8, 2022 En el mismo orden, el presidente turco informó que los movimientos del líder terrorista habían sido seguidos desde que se encontraba en territorio sirio y luego se obtuvo información de inteligencia de que entraría ilegalmente en Türkiye.

Dijo que las unidades de seguridad de Estambul determinaron que el terrorista usó una identidad falsa.

Según la información ofrecida por el presidente turco, el capturado fue transferido a las autoridades judiciales por orden de la Fiscalía General de Estambul, luego de ser interrogado por la Organización Nacional de Inteligencia y la Policía de la capital turca.

De acuerdo a un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, publicado el 11 de julio de 2022, Abu Zeid/Master Zeid participó en la gestión del grupo terrorista.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor https://t.co/337gatyrUF

— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 9, 2022 Antes, según el informe, el 3 de febrero, luego que el líder de Daesh, Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Salbi, fuera asesinado en la operación dirigida por Estados Unidos en Atmah, cerca de la frontera turca, el 10 de marzo, Daesh/ISIS anunció que Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi ocuparía su lugar.

Aunque aún no se ha determinado la identidad real de Abu al-Hassan, entre los estados miembros se considera que esta persona probablemente sea Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai de Irak.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com