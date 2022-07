¡Triunfo extremo! Peruana coronó segunda montaña más alta del mundo y sin oxígeno extra

Entornointeligente.com /

Ubicada a 8, 611 metros de altitud, la K2 se ubica en la cordillera del Karakórum y pertenece al sistema montañoso de los Himalayas, en la frontera entre Pakistán y China. Flor Cuenca, ancashina de nacimiento, se convierte en la primera peruana en llegar a la montaña más difícil de los ochomiles sin ayuda de oxígeno artificial. La alpinista peruana, conocida también como Hirkawarmi (mujer de montaña en quechua), sumó este importante logro el 28 de julio a las 11:45 a.m. hora de Pakistán y 1:45 a. m. hora de Perú. «Me encuentro bien, ha sido una de las travesías más difíciles que me ha tocado recorrer. Todavía no hemos descendido al campo base, recién estamos en C2, porque nos encontramos con una chica enferma y la estamos bajando» señaló la montañista peruana en comunicación con su familia. A través de sus redes sociales, lamentó que muchos de sus compañeros de montaña no hayan podido regresar a casa debido a los numerosos accidentes fatales que enfrentan durante estas travesías. «Lo siento mucho por los demás montañistas y porteadores que no van a ir a casa con nosotros» escribió acongojada la peruana, quien suma su sexta montaña de más de 8,000 metros de altura. Sexto triunfo La alpinista ancashina realiza sus expediciones en el Himalaya con sus propios recursos desde el año 2016. Como se recuerda Flor Cuenca, hizo noticia en el 2016 al convertirse en una de las primeras peruanas en escalar el Cho Oyu 8.201 m s. n. m, la sexta cumbre más alta del mundo en el Himalaya. En 2017 logró otra hazaña al coronar la cima del emblemático Manaslu, de 8,163 m.s.n.m la octava montaña más alta del mundo. En 2019, llegó a cima del Broad Peak a 8,051 m.s.n.m, la decimosegunda montaña más alta de la Tierra. En el 2021 hizo flamear la bandera peruana en dos montañas: en el Gasherbrum I a 8,068 m.s.n.m, undécima montaña más alta de la tierra y en Dhaulagirí I, ubicada a 8,167 metros de altur , la séptima cima más alta del mundo. Esta nueva conquista deportiva acrecienta su fama y reconocimiento a nivel nacional e internacional, sobre todo porque lo hizo sin apoyo de oxígeno artificial, lo cual significó un enorme esfuerzo físico y mental. Más en Andina: ¡Otro triunfo peruano! ???? ??El montañista huaracino Víctor Rímac ascendió hasta la cumbre de Makalu, la quinta más alta del mundo. ?? https://t.co/y4WxqPdX3I pic.twitter.com/pTCiRQYAWe

Publicado: 30/7/2022

