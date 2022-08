Triunfo en las calles de Venezuela

Entornointeligente.com /

«La de la Venezuela del futuro ha de ser una economía productiva, diversificada y con mirada global, que genere empleo digno y bienestar inclusivo y sostenible. Esto, para la organización proponente significa, usando el concepto de la física que ha impactado la filosofía, un desafío cuántico para la política pues se trata de un reto múltiple cuya comprensión global requiere entender los diversos elementos relacionados con la alimentación, la tecnología, el conocimiento, la medicina y el bienestar, el transporte y la logística, el comercio y el sistema financiero». Ramón Guillermo Aveledo

Por cierto, el dirigente magisterial Humberto Agudo habla del gran despertar de los trabajadores del sector educativo quienes, desde las calles, han demostrado que unidos se conquistan sus derechos violentados por un gobierno llamado supuestamente de los obreros. Evidentemente, lo sucedido ese par de semanas en las calles del país significa el fracaso de un gobierno que vulnera los logros de la etapa democrática. De poca utilidad han sido las amenazas y persecuciones en contra de la dirigencia y trabajadores con la idea de ponerle sordina a las voces de protesta, incluyendo a la de los trabajadores del sector público quienes se hicieron presente en todos los actos de rigurosas críticas al régimen.

Por otra parte, por lo que he logrado informarme ha sido a través de los medios digitales y redes sociales porque con la radio y la televisión no se puede contar por razones de todos conocidas. Estos se sobrepasan con lo de la autocensura yendo más allá de lo que Conatel les prohíbe publicar o escribir. El caso es que el gobierno, como no logró imponer las recomendaciones de Carlos Marx de apagar la candela antes de que se incendiara la pradera, se comprometió con los trabajadores y profesores universitarios a cancelarles el bono vacacional esta semana. De la misma forma, el régimen debe estar al tanto de que los sueldos y salarios que devengan profesores universitarios y trabajadores en general les resultan ofensivos y como consecuencia los bonos que perciben son del mismo modo miserables. Como ejemplo, un profesor del más alto escalafón, el bono a cobrar será de 4.200.00 bolívares, aproximadamente 600,00 dólares. Como analogía, para que tengan una idea, un profesor de primaria en Ecuador gana 1.600.00 dólares mensuales. De modo, nada que agradecer al régimen, es un derecho ganado hace muchos años. Las evidentes conclusiones las sacan ustedes.

Como último recurso de un día seco, como acostumbramos a decir periodistas y columnistas cuando el material se nos agota, echo mano abusivamente de la opinión de mi gran amigo el exrector de la Universidad de Carabobo, notorio intelectual, Elis Mercado Matute, sobre unas notas que él escribió sobre el tema en cuestión y que yo suscribo en su totalidad. Abro comillas: «Mi opinión es que las protestas deben ser politizadas. Si las anclamos en lo reivindicativo nada más, la ventaja será de la dictadura. Debemos apuntar a lo esencial. La crisis general del país y que lo reivindicativo sea el medio y no el fin. Las últimas movilizaciones han demostrado que el músculo opositor no está atrofiado y que podemos aspirar a mayores logros en nuestra lucha por la democracia y la libertad. Lo del bono ya lo han explicado muy bien algunos expertos, falta en algunos casos el análisis político. Favor abstenerse los opinadores de pacotilla». Fin de la cita.

