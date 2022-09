Triunfo del Rechazo a la nueva Constitución chilena, Atentado a Cristina F. y Sabotaje a las transmisiones del Presidente Maduro: Ojo pelao!!!

Entornointeligente.com /

A 904 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 130 de esta contingencia, y siendo el lunes 05 de septiembre de 2022, hoy voy a referirme a tres temas que atañen a nuestra realidad suramericana, que no podemos perder de vista.

El primero, referido al plebiscito constitucional celebrado en Chile en el día de ayer, en el que el Rechazo al nuevo proyecto de Constitución chilena triunfó con un 62% versus el 38% de su aprobación.

En lo particular, esos resultados no me sorprenden en lo absoluto. Lo señalo a propósito de la sorpresa que han tenido algunos compañeros y compañeras por este resultado y lo ocurrido en Chile pensando que la realidad venezolana es igual o se replica en el resto del continente.

Al respecto, recomiendo las primeras apreciaciones del filósofo puertorriqueño Ramón Grosfoguel colgado en el portal laiguana.tv . Sin desperdicio sin duda alguna.

Pero uno con los que me he sentido más identificado es en el expresado en el artículo de Rafael Hernández Garcés titulado Chile: «Tiempos y destiempos», el cual recomiendo ampliamente.

En el referido artículo Rafael señala la sorpresa de algunos de que el pueblo que sacó a Sebastián Piñera del poder, el mismo que condujo a una Convención Constitucional para derogar la Constitución de Pinochet de 1980 , el que protagonizó la protesta social en el año 2019 por el alza de las tarifas del servicio de Metro en Santiago, si la memoria no me falla, haya sido el mismo que se haya permitido rechazar con un poco más del 60% de la votación el proyecto de Constitución discutido por esa Convención Constitucional que hacía la veces de Asamblea Nacional Constituyente en ese país.

Realmente pudiéramos pensar que la oportunidad de abrir las anchas alamedas por donde pase el hombre y la mujer libre, como lo señaló el presidente mártir Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973 en su último mensaje a través de Radio Magallanes, y que el próximo domingo recordaremos los 49 años de su martirio, en un análisis a priorístico, podríamos decir que tuvieron miedo de lograr esta proeza.

Más Rafael en su artículo reflexiona y sostiene en su escrito que no se puede (y no se debe) insinuar que quienes pusieron el pecho, la sangre y los ojos (más de 200 jóvenes fueron víctimas del nuevo método policial: disparar balines a los ojos de los manifestantes) durante meses de batalla contra uno de los regímenes más estructuralmente violentos del mundo, ahora tuvieron miedo o cayeron ingenuamente en la trampa del espanto comunista que acecha y del cual deben salir huyendo despavoridos. La ligereza, cuando se trata del análisis socio político de un momento, no es buena consejera. En esto estoy totalmente de acuerdo con él.

Sostiene Rafael Hernández que los pueblos tienen «tiempos» y «destiempos». Si, aunque parezcan extraños los términos, los utilizó para explicar que lo ocurrido en Chile no está en la misma línea de ese «tiempo» en el cual la inmensa presión social logró quebrar la imagen modélica de Piñera. No hay coincidencias entre uno y otro momento, e indica que allí radica el error de origen del resultado del plebiscito. Recordemos lo ocurrido en Venezuela en el año 2007, cuando las fuerzas revolucionarias, comandadas por el propio Presidente Chávez, sufrieron aquella derrota del referéndum por la reforma constitucional propuesta por el propio Primer Mandatario.

Otro ejemplo que coloca Rafael es el del tiempo que distó entre el Caracazo de 1989, la aparición de Chávez en el escenario político (1992), su victoria electoral (1998) y la aprobación refrendaria de la vigente constitución (1999). Una década entera, y diez años más adelante (2009), la aprobación de la enmienda constitucional. En total, 20 años. Pudiéramos decir, como expresa el refrán, «Cada cosa, a su tiempo».

Un país que ha vivido cinco décadas de construcción, planificada desde Estados Unidos por Milton Friedman y Henry Kissinger, del modelo más radicalmente neoliberal del continente, ya graficado muy bien por Naomi Klein en su «Doctrina del Shock», no puede estar listo para algo que necesita tanta profundidad como una constitución que era, en su inmensa mayoría, la sepultura, o al menos el comienzo de ella, de todo lo que dejó Pinochet: violencia del Estado, criminalización de los sectores sociales más desfavorecidos, una de las mayores desigualdades sociales del mundo, estructuras militares y mediáticas de abierto control de las élites sociales y políticas, por citar sólo algunas.

Agregaría que antes de que se conocieran los resultados de este plebiscito, las encuestas daban ventaja al Rechazo, pese a un porcentaje alto de indecisos (20%) que al final se decantaron por mantener vigente la Constitución pinochetista.

Una cosa es que la derecha fascista chilena haya tenido que ceder ante la innegable realidad que defenestró a Piñera, y puso a un Presidente de izquierda en La Moneda, y otra, muy distinta, es creer que de aquello a aceptar un nuevo marco jurídico que sería el escenario para comenzar a despedirse de los inmensos privilegios (léase, ganancias obtenidas, impunidad, marcos legales a conveniencia, y mucho más), solo distaba un paso. Se equivocaron los estrategas de la izquierda chilena, sobre estimando sus capacidades y, peor aún, dejando de mirar el tablero de controles de la historia y de los procesos socio políticos. De hecho, la juventud que sirvió para una cosa: desplazar a Piñera, pareciera ser la misma razón que los lleva ahora a este sonoro revés. Con razón, dice el otro refrán: «La experiencia hace la diferencia», como lo manifiesta Hernández.

Y al igual que Hernández, no puedo señalar cuanto tiempo podrá necesitar el pueblo chileno. Es imposible saberlo, para cualquiera, pero supongo que la dirigencia de la izquierda de ese país, hoy convertida en Gobierno, debe estar analizando a fondo las razones de su derrota, una clarísima alerta que debería servirles de lección en algo tan complejo como saber leer los «tiempos» y los «destiempos» sociales, políticos y culturales de los pueblos.

Esto en cuanto a una primera aproximación sobre los resultados del plebiscito constitucional de Chile en el día de ayer.

En cuanto al magnicidio en grado de frustración realizado en contra de la vicepresidenta de la nación argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la cual h recibido las más multitudinarias pruebas de apoyo, de afecto y amor del pueblo argentino cual Evita Perón, bueno es señalar que esto no es más que el efecto y consecuencia de campañas de odio que desde el macrismo han promovido en contra de Cristina, que afortunadamente no tuvo el resultado esperado en el atentado contra la actual vicepresidenta argentina.

Importante es de destacar que las muestras de apoyo a Fernández de Kirchner es debido al law fare del que ha sido víctima. Macri fue derrotado en los comicios de hace tres años, pero mantuvo sus tentáculos dentro de la Fiscalía y el poder judicial argentino. Los mismos que mantienen secuestrado el súper avión humanitario de EMTRASUR y su tripulación, obedeciendo dictámenes de tribunales estadounidenses, para sabotear la recuperación económica y asistencia humanitaria a Venezuela y América del Sur. Ese mismo sistema de administración de justicia fue la que a través del «law fare» como ya he indicado, condenó a 12 años de cárcel a la actual vicepresidenta de la nación argentina por supuestamente encabezar una asociación para defraudar al Estado, es decir, la acusan de corrupción. Nada que envidiar al caso «Lava Jato» que fue el expediente que se empleo para condenar a Lula y sacarlo de la carrera presidencial hace 4 años en Brasil.

Cabe destacar que Cristina Fernández de Kirchner no fue la candidata presidencial del peronismo en las elecciones de 2019, precisamente para evitar que al igual que a Lula Da Silva hace cuatro años, ese poder judicial controlado por la derecha la condenara en plenas elecciones, la encarcelará y entregara en bandeja de plata la reelección a un nefasto presidente como Mauricio Macri. Es por eso que se adoptó la estrategia de postular a Alberto Fernández como candidato presidencial y colocar como su compañera de fórmula de la vicepresidencia a la ex mandataria argentina, esto por si resultaba condenada en alguna de las causas que le tenían abiertas para evitar el regreso del peronismo a la Casa Rosada.

Fernando Andre Sabag Montiel, es el nombre del ciudadano de nacionalidad brasilera que portaba el revólver con cinco balas que colocó en el rostro de la vicemandataria argentina con el que pretendió segarle la vida, y que afortunadamente se encasquilló y no disparó el arma.

Sabag nació el 13 de enero de 1987 en el estado brasileño de São Paulo y vive en Argentina desde 1993, le dijo a CNN la oficina de migración del país. Según la policía, Sabag, que tenía un permiso para portar armas, fue arrestado en 2021 por «uso indebido de un arma» por portar un cuchillo grande en público. La policía también le dijo a CNN que Sabag tiene al menos un tatuaje con símbolos nazis.

Un mes antes del magnicidio en grado de frustración contra Fernández de Kirchner, Sabag fue entrevistado brevemente por una estación local de televisión argentina, Crónica TV, criticando el nombramiento del ministro de Hacienda, Sergio Massa, y los beneficios sociales otorgados por el gobierno a los desempleados.

Sabag se encuentra actualmente bajo custodia en espera de juicio por intento de asesinato. Se le ha asignado un defensor público según dos magistrados con conocimiento del caso.

Pero aún hay muchas cosas por esclarecer en este intento de asesinato en contra de una lideresa como Fernández de Kirchner, la cual pretendió ser asesinada hace un poco más de una semana y transmitir dicho crimen a través de las cámaras de televisión, tal y como ocurrió un 4 de agosto de 2018 en contra del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Y al hacer mención del Jefe de Estado venezolano, también en el presente escrito debo hacer observación de un hecho que aunque pudiera parecer una tontería, particularmente para mí no lo es, como fue lo ocurrido en el acto de lanzamiento del plan de seguridad «El Metro se Mueve Contigo» del servicio de transporte masivo Metro de Caracas, que sirve nada más y nada menos que a la capital de la República.

Casualmente cuando el Primer Mandatario Nacional aprovechaba para lanzar dicho plan, y aprovechar para denunciar los planes que desde la CIA y EEUU tienen para sabotear no sólo la recuperación económica que viene registrando el país, a pesar de la Covid 19, a pesar del asedio, de la persecución, del bloqueo, del secuestro y robo de nuestro oro en Inglaterra, del secuestro de un súper avión con asistencia humanitaria para Venezuela y el resto de Suramérica y el Caribe. Además de buscar propiciar la desestabilización y el caos en un país donde Maduro derrotó la estrategia del Estado dual, y que ha logrado con muchos sacrificios llevarlo por la senda de la estabilidad política.

Al anunciar el plan «El Metro se mueve contigo», se indicó que se han constituido 69 Comités de Usuarias y Usuarios para mantener el servicio Metro de Caracas, que producto de esta guerra multidimensional y multiforme a través de acciones de sabotaje y otras, se ha intentando paralizar. Se ha designado como «madrina» de este plan a la Vicepresidenta Ejecutiva, Dra. Delcy Rodríguez Gomez.

Mientras Nicolás Maduro explicaba y anunciaba esto, la transmisión especial que se daba a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SIBCI) tomando como señal matriz a Venezolana de Televisión, fue «misteriosamente» interrumpida durante un buen rato, teniendo que colocar al moderador de VTV, Carlos Carreño a hablar y a repetir las informaciones dadas por el Presidente Maduro, hasta que llegó el restablecimiento de la señal. Y eso duró como por espacio de unos 15 minutos aproximadamente.

Cuando se restituyó la misma, la explicación dada por el presidente Maduro, la cual le fue suministrada por el Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez era que «había problema con una de las móviles de VTV», pero la cara de Nicolás no era de mucho convencimiento ante ese argumento.

Luego la señal es restituida, y procede el Presidente Maduro a presentar parte de su comitiva. Al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Vicepresidente Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, A/J en la condición de reserva activa, Remigio Ceballos Ichaso. Al Mayor General Elio Estrada, Comandante General del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y ahora nuevo Viceministro del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) y al compañero Douglas Rico, Comisario General y Director General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como principales responsables en la implementación de este nuevo plan de seguridad.

Al darle la palabra al ministro- vicepresidente Ceballos Ichaso el presidente Maduro, éste señaló que el sistema Metro de Caracas se constituye en un cuadrante de paz especial con 48 sub cuadrantes y atendido por cerca de 1.100 funcionarios militares y policiales. Y cuando estaba dando la mejor parte de la información, nuevamente la transmisión vuelve a caerse, esta vez por unos 25 minutos aproximadamente, y nuevamente Carlos Carreño, ancla de VTV y con imágenes del Metro en Off haciendo un recuento de lo anunciado por el presidente Maduro hasta que fue restituida la señal.

Una vez restituida la señal, el presidente Maduro hablaba desde un micrófono que no se escuchaba bien, el audio era malo, y no se escuchaba bien lo que el Jefe de Estado expresaba o quería transmitir e informar. Confieso que ahí deje de seguir la transmisión y no termine de escuchar las informaciones del Presidente.

No pretendo con este escrito y este último ítem defenestrar y hacer leña de la gestión del compañero Alfred Nazareth Freddy Ñañez, muy conocido como poeta, tuvo un paso por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y ahora como Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo. Pero a él le recuerdo lo expresado por el guerrillero heroico, Ernesto «Ché» Guevara La Serna, quien alguna vez señaló: «La Revolución no debe estar reñida de la calidad ni de la eficiencia».

Una transmisión especial presidencial se debe garantizar que las móviles con microondas sean de las mejores y que puedan transmitir sin interrupciones ni posibilidades de ser saboteadas. Es el Primer Magistrado del país el que en ocasiones debe dirigirse a la nación, y si los responsables comunicacionales y principales colaboradores en esta materia no lo tienen claro y no ayudan, la situación tiende a tornarse grave.

En una transmisión en cadena nacional de radio y televisión con el Comandante Hugo Chávez en un acto en el campo de Carabobo con motivo de conmemorar la gesta de la Batalla que selló la independencia de Venezuela, a la entonces Ministra de Comunicación e Información, Nora Uribe le costó el cargo y luego fue enviada a una embajada. No espero que a Ñañez le ocurra algo igual, pero de repetirse en una transmisión presidencial este tipo de situaciones, por lo menos que siga el ejemplo de Jesse Chacón y ponga su cargo a la orden.

El imperialismo no descansa ni anda, como decimos en Venezuela «jugando carritos», sino que busca recolonizar el continente, y si para ello debe emplear todos los medios que esté a su alcance, no dudará ni por un instante hacerlo.

Espero que con estos tres temas planteados podamos extraer las lecciones de la aseveración realizada en el párrafo anterior.

Y aunque esto no era tema planteado en esta edición de esta columna, si quiero dejar aflorar mi humanidad como ha ocurrido en otras ediciones, al expresar mi pesar por la decisión que tuvo que tomar mi madre de «dormir» en menos de seis meses, a nuestra segunda mascota e integrante de nuestra familia, a la más viejita, a Puky. Como se lo escribí en la mañana, y seguramente desde el espíritu ya que físicamente las distancias nos separan, al despedirla le expresé esto:

A pesar de las lagrimas que me has hecho verter, siempre te recordaré con mucho amor, porque ahora que sé que te vas y no sabiendo a donde irás, se que estarás mejor. En algún momento cuando vaya a casa, extrañaré cuando a pesar de tu ceguera, llegabas al mueble en el que me sentaba y te levantabas en dos patas con esa ternura tan tuya, que terminaba compartiendo lo que comía contigo. Ciega, pero aun con buen olfato y buen oído. O cuando me sentaba a comer en la cocina de casa, en el que levantabas tu carita y te ponías como si me mirarás y me velarás, y terminaba también compartiendo mi «pan» contigo. Gracias por tanto amor, porque como lo aprendimos una vez del inolvidable Comandante con la anécdota cuando mandó a parar la caravana presidencial para atender a una perrita callejera que tenía una pata fracturada, tanto tú como Luna, la cual se «durmió» seis meses antes que tú, aprendí a valorar el tiempo y sobre todo con los amores, con los afectos y que la capacidad de amar es infinita. Hasta siempre.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

