Triunfadores del Miss y Mister Supranational Venezuela se alistan para competencias internacionales

Caracas – Selene Delgado y Jorge Eduardo Núñez, ganadores del Miss y Mister Supranational Venezuela, se mostraron complacidos y llenos de mucho compromiso porque ya se preparan para representar al país en los certámenes internacionales.

Durante su participación en el programa Sábado en la Noche , transmitido por Globovisión , los nuevos reyes de la belleza detallaron que su preparación es continua, por lo que ya arrancaron con los preparativos para traerse los títulos en los diferentes concursos.

En el caso de Jorge Eduardo Núñez, que en solo tres meses debe representar al país en Polonia, dijo que por dominar el idioma inglés y gracias a su preparación con la Organización Supranational Venezuela, está seguro de que podrá lograr nuevas alegrías para el país.

Recordó que su camino a la banda no fue fácil, pues debió separarse de su familia para alcanzar su sueño. «Ellos están en Colombia, pero confían plenamente en que lograré mis metas».

El joven confesó que pasó duros momentos y debió enfrentarse a la depresión que, con el apoyo de amigos, logró superar.

Por su lado, la joven Selene Delgado aseguró que pese a que tendrá un año de preparación, su trabajo comienza desde ya. «Lo primero será dominar completamente el idioma inglés, es fundamental aprenderlo porque es un certamen que no se da en países latinos».

Dijo que además quiere fortalecer la pasarela, la oratoria y todo lo que la organización considere. «Quiero estudiar actuación porque esta preparación me ayudará a afinar mi desempeño y trabajo integral».

Selene, que estudió tres trimestres de Arquitectura, aseguró que desea en el futuro estudiar una carrera en el área de diseño de interiores. «Es el tema que me apasiona y lo seguiré desarrollando».

La joven oriunda del estado Miranda también confesó que sufrió de bullying en su niñez, debido a la forma de sus dientes. «Este tema fue complicado y creo que cuando lo sufres aunque lo superes, te quedan las heridas, por eso a veces cuando río a carcajadas, a veces sin pensarlo me tapo con las manos los dientes».

Además destacó que el apoyo de su madre y su abuela fueron determinantes en su niñez. «Ellas fueron las que me inculcaron toda la enseñanza y los valores que conservo», dijo Selene.

«Cuando gané, solo pensaba en mi abuela, quien murió hace dos años, pero que seguro me acompañó esa noche de la elección», aseguró la joven modelo que también confesó nunca conoció a su padre biológico.

Reinas con trayectoria y triunfos

Las también ganadoras de este año, las reinas Ismelys Velásquez y Valentina Sánchez Trivella, expresaron su satisfacción por sus nuevos triunfos, que se suman a sus participaciones y títulos en certámenes nacionales e internacionales.

En el caso de Ismelys Velásquez, designada como Miss Supranational Venezuela 2022, la joven detalló que mantuvo en secreto su coronación para darle la sorpresa al país durante la noche final.

La guaireña de 22 años es actualmente la Reina Internacional del Café, concurso celebrado hace pocos meses en Colombia, y relató que obtuvo el permiso para participar en el evento Internacional del Miss Supranational, a solo tres días de la elección en el Teatro Junín.

«Prince Julio César me contactó para felicitarme y decirme que tenía potencial para participar, pero inicialmente habían cláusulas que impedían mi participación en otro certamen, luego y tras días de papeleo, logré el permiso con el reinado del café para estar en el miss Supranational 2022», narró la joven que también tiene el título de Miss Mesoamérica.

Ismelys tiene solo tres semanas para afinar su preparación porque debe viajar a Polonia a representar a Venezuela. «Aunque nuestros reyes anteriores, William y Valentina colocaron esa varilla muy alta con su destacado rol, yo estoy segura le daré también alegrías al país, porque mi constancia y potencial serán la clave para lograrlo», aseguró la reina.

Durante el programa Sábado en la Noche, Valentina Sánchez Trivella, coronada como la primera Miss Universal Woman Venezuela, reveló que ve este título es una oportunidad para conquistar nuevos horizontes y fortalecer su carrera como miss.

La nueva soberana de la belleza universal detalló que este concurso es un formato diferente, «en el Universal Woman buscan comunicadoras líderes, mujeres en sus comunidades, con proyectos sociales que perduren en el tiempo, y yo siento que con mi trayectoria estoy preparada para asumir este nuevo reto acompañada de la organización».

También compartió que durante la noche final, no estaba cien por ciento segura de su designación, porque hasta el último momento, escuchó a la producción revelar otro nombre y no el de ella. «Eso me hizo dudar y por eso me sorprendió escuchar finalmente mi nombre la noche final».

Valentina representará a Venezuela este año en el certamen internacional que se realizará en Dubai. «Desde ya comienzo mi preparación en paralelo con mi rol de sub directora del Miss Supranational Venezuela, las mujeres podemos con eso y mucho más», enfatizó.

