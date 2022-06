Tristeza entre los fanáticos de «Betty, la Fea»: la novela saldrá de Netflix

Entornointeligente.com /

«Betty, la fea» ha generado una adicción mundial, incluso se ha convertido en una de las novelas más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming, Netflix. La telenovela, que cuenta con más de 300 capítulos y que se estrenó hace más de 20 años, se encuentra en el top 10 de las producciones más vistas en esa plataforma.

La producción colombiana es vista por un público joven que ha aprovechado para conocerla y también por los adultos, que la vieron unos años atrás y han querido repetirla para no perderse ningún detalle de esta telenovela, que al parecer no ha pasado de moda; sin embargo, no son buenas las noticias para aquellos que ven la novela por Netflix.

Varios fanáticos de la producción en Latinoamérica han mencionado en sus redes sociales que al acceder a la novela por medio de la plataforma esta les ha anunciado sobre la última fecha en la que podrán disfrutar de la producción. De acuerdo con la información que aparece en la descripción del contenido de la novela, esta estará disponible hasta el 10 de julio.

Es usual que Netflix retire de su plataforma determinado contenido, generalmente cuando no suma vistas a su catálogo; hasta el momento, la organización no se ha pronunciado por la salida de la producción de su plataforma.

