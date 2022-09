Tristeza de vida, o interior português

Entornointeligente.com /

Restos do Vento nasce de um argumento assinado por Tiago Guedes e Tiago Rodrigues , e isso coloca-o ao mesmo tempo na sequência de Tristeza e Alegria na Vida das Girafas (também fruto de uma colaboração dos dois) e de A Herdade , com quem partilha o produtor, Paulo Branco , e a ambientação na ruralidade portuguesa. Mas a ruralidade contemporânea, sem sombras do pequeno «viscontianismo» de A Herdade e do seu olhar sobre a decadência do antigo regime medida através do destino de uma família de latifundiários.

