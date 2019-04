¡TRISTE! El doloroso relato de un abuelo que pasa hambre: “Si no como, me resigno a Dios” (+Foto)

Entornointeligente.com / “Si no como, me resigno a Dios” fue el duro relato de Argenis Morales, un hombre de 65 años, quien se pasea por las calles del estado Carabobo con Biblia en mano, pero sin ni siquiera desayunar a consecuencia de la crisis que atraviesa Venezuela.

Morales aseguró que apela la resignación para aguantar el hambre: “Lo dice la Biblia: no solamente de pan vivirá el hombre”, citó tras exhortar a Nicolás Maduro que “encamine al país como debe ser”, porque a su juicio “no anda muy bien”.

Asimismo, confesó al reportero de Caraota Digital , que el día anterior pudo comerse solo una arepa en la mañana y un mango en la noche.

Aseveró que nunca le había tocado vivir una situación como la actual “en sus años de vida”, que jamás había pasado tanta hambre.

Redacción Maduradas

