«Metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme com medo da que não come», escreveu o médico e geógrafo brasileiro Josué de Castro, autor de Geografia da Fome . O livro, que traça o retrato da fome no Brasil, foi publicado em 1946, mas a frase ressoa nos mais recentes números sobre a insegurança alimentar naquele país, divulgados no início de Junho e que mostram que, em 2022, são 33 milhões os brasileiros que sofrem de fome.

