Trinidad es historia y presente

El primer cumpleaños de Fidel luego del triunfo de la Revolución lo pasó en Trinidad. Y no en una suite hotelera como tratan de endilgarle sus enemigos, sino con fusil en mano defendiendo la Revolución.

La Conspiración Trujillista reunía a oficiales del recién derrotado Batista, jefes del II Frente Nacional del Escambray, contrarrevolucionarios emigrados y el apoyo de las organizaciones de inteligencia yanqui. Sin embargo, un operativo de contrainteligencia por parte del Ejército Rebelde, desarticuló la operación al detener el avión C-47 procedente de Santo Domingo, repleto de parque militar.

En esta acción perdieron la vida tres revolucionarios: Elíope Paz Alonso, Frank Hidalgo Gato y Oscar Reytor Fajardo, este último falleció días después por las heridas. Es por ello que el pueblo trinitario marchó este 13 de agosto para recordar a los caídos en este momento significativo para la permanencia de la Revolución. Pero también marchó para homenajear, una vez más, la pericia militar de Fidel, que tras la derrota de esta operación que se mantuvo oculta, viajó a La Habana para informar al pueblo de lo que había pasado y denunciar a los cómplices en el plano diplomático.

Hasta el aeropuerto de Trinidad Alberto Delgado llegó la marcha. Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Sancti Spíritus y Teresita Romero, gobernadora, acompañaron a la población hasta a este sitio histórico donde, con un modesto acto, la Asociación de Combatientes recordó el desarrollo de la acción.

Fue un momento propicio para entregar a dos jóvenes el carné que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y a otras cuatro personas, el carné del Partido Comunista de Cuba.

En palabras de la primera secretaria de la UJC en Trinidad, Yanisleydi Panaco, «nos toca a los jóvenes ser esa generación que no dejó morir las ideas de Fidel. No somos una juventud que cede ante las amenazas ni que haga concesiones. «Como el amor solo puede engendrar amor, ratificamos el compromiso con la resistencia. Los enemigos golpean fuerte, pero Cuba siempre se levantará. Hay muchos que hacer, mucho que cambiar y lo sabemos. No somos ingenuos ni tontos, nadie mira con buen ojo las carencias, los apagones, pero el odio y la violencia no son soluciones a nuestros problemas».

También hubo momento para las décimas y la música de artistas trinitarios que recordaron que esta historia, la historia de la Revolución, crecerá.

Hasta la comunidad de Casilda, en el sureño municipio de Trinidad, se trasladaron Deivy Pérez Martín y Teresita Romero, con el objetivo de evaluar puntos de referencia de la comunidad, dialogar con la delegada y participar en el congreso de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Sancti Spíritus y la Universidad de Ciencias Médicas.

Allí, en el parque de la comunidad, comenzaron las actividades por este congreso, donde niños y jóvenes contaron sucesos importantes de la historia y recordaron la obra de Fidel. También hubo espacio para el deporte y la recreación entre las múltiples actividades que se realizaron en varios puntos del territorio.

Las autoridades de la provincia visitaron las ventas de productos para el hogar y de alimentos que se establecieron en la comunidad; los puntos gastronómicos del sector estatal y no estatal, y el parque infantil.

Dejaron recomendaciones para ofrecer mejores servicios pensados en el nivel adquisitivo de toda la población –Es normal que la carne de cerdo esté más cara, pero el pescado a ese precio en una comunidad pesquera no puede ser– indicaron en un nuevo establecimiento de venta de comida de la empresa Palmares.

Además, Pérez Martín hizo énfasis en la capacidad de movilización del pueblo para transformar su entorno, arreglarlo y embellecerlo con esfuerzo porque es luego el mismo pueblo quien cuidará lo logrado.

Los estudiantes de la FEU tuvieron la plenaria final de su Congreso en la comunidad. De allí surgieron planteamientos que harán de la organización un nicho de ideas renovadoras y enfocadas en un mejor proyecto de país, ese al que aspiramos todos.

