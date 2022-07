Tráiler del spin-off de «Game of Thrones» llega con peleas y muchos dragones

Entornointeligente.com /

HBO ha lanzado un nuevo tráiler de ‘House of The Dragon’, el spin-off ambientado 300 años antes de la serie «Game of Thrones», que aborda la historia de la casa Targaryen , específicamente bajo la era del rey Viserys I.

Aquí veremos una guerra civil entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por ver quién se queda con el trono tras la muerte de su padre. También aparecerán los «últimos dragones» sobre Westeros, que no volverán a verse en la historia de la serie hasta la llegada de Daenerys Targaryen.

‘House of the Dragon’ se estrenará el 21 de agosto en HBO Max y tendrá como parte de su elenco a Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Rhys Ifans como Otto Hightower y Olivia Cooke como Alicent Hightower, reseña xataka

Por otro lado Steve Toussaint interpreta a «La serpiente marina», Lord Corlys Velaryon y Paddy Considine interpretarán al poderoso rey Viserys I, mientras que Eve Best será la princesa Rhaenys Velaryon, Fabien Frankel como Criston Cole y Sonoya Mizuno como Mysaria.

La serie está inspirada en la novela ‘Fuego y sangre’ de George R.R. Martin, que de momento ha lanzado el primero de los dos volúmenes, y el segundo aún no tiene fecha para su presentación.



