Tricolores dan bienvenida al Brighton a Pervis Estupiñán

Jeremy Sarmiento y Moisés Caicedo, jugadores del Brighton, enviaron un mensaje de bienvenida a Pervis Estupiñán. El club, además, mandó un saludo a la afición con los ecuatorianos en trinidad.

Después de que se anunciara el traspaso, los dos mediocampistas se pronunciaron de forma personal en su redes sociales. Estos no ocultaron su emoción por contar con su compatriota en la plantilla.

El extremo subió una foto a su cuenta de Instagram cuando compartieron en la Selección del Ecuador. Allí, el lateral celebra un gol convertido a Chile y es abrazado por sus dos nuevos compañeros.

El volante central se expresó por medio de la misma red social y adjuntó una fotografía de la presentación del lateral. Allí escribió: » Hermano, bienvenido a la familia».

Con la llegada de Estupiñán, las ‘ Gaviotas ‘ se convierten en el club europeo con mayor cantidad de futbolistas del país de la mitad del mundo. A su vez, son el primer cuadro del viejo continente en el que coincide tal cantidad.

Saludo para la hinchada El cuadro británico también hizo oficial la llegada del lateral izquierdo en su página web y redes . Para el anuncio y demostrar su emoción por la llegada, utilizaron recursos como fotografías, videos y comunicados.

En uno de los materiales que los ingleses prepararon para recibir al defensor, los protagonistas a sus compañeros de selección. La publicación dice » Saludos de nuestros ecuatorianos » y está acompañada de palabras de los futbolistas.

Tanto Caicedo como Sarmiento saludan a los aficionados del plantel. Tras ellos aparece Estupiñán, quien dice la frase: «Hello, Brighton fans»

Roles tricolores Dentro de la nómina, Moisés Caicedo es quien ocupa un rol principal desde que debutó. El mediocentro es titular indiscutible y, desde su inclusión, su grupo mejoró futbolísticamente.

Jeremy Sarmiento alterna su participación entre el cuadro de primera y el sub-23. En la campaña 2021-2022 fue escogido como el mejor juvenil y aún espera su debut en la actual temporada de la Premier League.

Pervis Estupiñán llega como uno de los fichajes de mayor renombre para los británicos. En su última temporada disputó la UEFA Champions League y está llamado a reemplazar a Marc Cucurella, quien partió hacia el Chelsea.

