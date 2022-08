Tributo de Young a su hijo es momento destacado de inducción al HOF

Entornointeligente.com /

CANTON, Ohio — Ser parte de la Clase de 2022 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional tiene un significado especial — y doloroso — para el ex liniero defensivo de los San Francisco 49ers , Bryant Young. Es un emotivo recordatorio de su hijo Colby, quien murió el 11 de octubre de 2016 después de una batalla contra el cáncer: el número favorito de Colby, dijo su padre durante su discurso de inducción el sábado por la tarde en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, era el 22.

«En este, mi décimo año de elegibilidad, entro al Salón como miembro de este ’22», dijo Young con la voz quebrada. «Dos mil veintidós. Veintidós».

Kirby Lee/USA TODAY Sports La voz de Young se quebró aún más cuando habló sobre lo valiente que su hijo, diagnosticado a los 13 años en 2014, manejó la noticia después de que le dijeron en 2016 que el cáncer se había propagado y que los tratamientos ya no estaban funcionando.

Fue un momento poderoso que hizo que la multitud le diera a Young una ovación de pie.

Nothing means more to Bryant Young than sharing this special day with his family ❤️ @Bgr8t pic.twitter.com/N7HztjSnc8

— NFL (@NFL) August 6, 2022 «Colby presintió hacia dónde se dirigían las cosas», dijo Young. «No temía tanto a la muerte como al proceso de morir. ¿Sería doloroso? ¿Sería recordado?

«Colby … vives en nuestros corazones. … Siempre diremos tu nombre».

El discurso de Young fue el momento más emotivo de la tarde. Junto a Young en el Salón de la Fama están el tackle ofensivo Tony Boselli, el receptor Cliff Branch, el profundo LeRoy Butler, el oficial Art McNally, el apoyador Sam Mills, el liniero defensivo Richard Seymour y el entrenador Dick Vermeil.

The 2022 @ProFootballHOF class in all its glory. pic.twitter.com/wzlwazKdDN

— NFL (@NFL) August 6, 2022 Young fue seleccionado cuatro veces al Tazón de los Profesionales, dos veces al primer equipo All-Pro y fue miembro del equipo All-Decade de la NFL para la década de 1990. También fue el Jugador Regreso del Año de la NFL en 1999 después de liderar al equipo con 11 capturas junto con 20 presiones al mariscal de campo en su regreso de una pierna rota.

Boselli fue cinco veces al Tazón de los Profesionales, tres veces All-Pro y miembro del equipo de la década de la NFL para la década de 1990 antes de que su carrera se viera interrumpida por una lesión en el hombro. Fue la primera selección en la historia de los Jacksonville Jaguars en 1995 (segundo en la general) y es el primer jugador en la historia de la franquicia en ser elegido para el Salón de la Fama.

Resumió ese honor con las primeras cuatro palabras que pronunció: «Bueno, esto es increíble.

«… Ser el primer jugador de los Jacksonville Jaguars en ser recibido como miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional es un gran honor».

Branch, quien murió el 3 de agosto de 2019, ganó tres Super Bowls en su carrera de 14 años con los Oakland/Los Angeles Raiders. Fue tres veces All-Pro del primer equipo y cuatro veces al Pro Bowl. Su hermana, Elaine Anderson, habló en su nombre y dijo que sentía que su hermano estaba aquí en espíritu junto con otros dos miembros del Salón de la Fama de los Raiders.

«Hoy es agridulce porque extrañamos a nuestro amado Clifford y dulce porque ahora es historia», dijo. «Quiero decirles que hay un espíritu dulce en este lugar hoy. Nuestro Clifford, el No. 21, no se perdería su consagración por nada. Anhelaba este día y el 21 está sentado al frente y al centro con Al Davis y John Madden».

Butler jugó 12 temporadas en Green Bay, ganó un Super Bowl y fue cuatro veces seleccionado al Pro Bowl y cuatro veces All-Pro. También fue miembro del equipo All-Decade de la década de 1990 de la NFL, pero también se le atribuye la creación de una de las celebraciones de touchdown más icónicas en la historia de la NFL: el Lambeau Leap. Luchó con problemas en los pies cuando era niño — estaban en aparatos ortopédicos o enyesados y, a veces, estaba en silla de ruedas — para jugar más juegos que cualquier back defensivo en la historia de Green Bay.

«Cuando juegas para los Green Bay Packers , se abren muchas puertas», dijo Butler. «Ganas un Super Bowl, todas las puertas se abren. Cuando llegas al Salón de la Fama, el cielo del fútbol americano se abre».

McNally es el primer funcionario en ser incluido en el Salón. Se le considera el «padre de la repetición instantánea» después de introducir el sistema de repetición en la NFL en 1985 y el centro de mando de la liga en Manhattan lleva su nombre.

«Esto es lo mejor que necesito para un oficial: hacer el trabajo [y] con suerte nadie sabrá que estabas vivo», dijo McNally a través de un video. «Hace las llamadas de la manera correcta como debe ser: Con una gran dosis de sentido común».

Mills comenzó su carrera futbolística profesional en la USFL antes de firmar con los New Orleans Saints en 1986. A pesar de medir solo 5 pies 9 pulgadas, Mills rápidamente se estableció como uno de los mejores jugadores de la liga, llegó a cinco Pro Bowls y fue nombrado All-Pro tres veces. Mills murió en 2005 después de una batalla contra el cáncer. Su viuda, Melanie Mills, dijo que su esposo siguió su lema de Keep Pounding (Sigue luchando) — que fue adoptado por los Carolina Panthers después de que firmó como agente libre en 1995 — y era algo que también vivía fuera del campo.

«Era más que un gran jugador de fútbol americano», ayuda Melanie Mills. «Era un padre, un amigo, un esposo y un líder que siempre siguió luchando sin importar las probabilidades.

«Sigue luchando. Eso es lo que Sam querría que hicieras».

Seymour pasó ocho temporadas con los New England Patriots y las cuatro con los Oakland Raiders y alcanzó siete Pro Bowls y fue elegido para el equipo All-Pro tres veces. Ganó tres Super Bowls y fue miembro del equipo All-Decade de la década de 2000 de la NFL.

«Hoy estoy abrumado por la humildad, no por lo que dice este momento sobre mí, sino por lo que dice este momento sobre nosotros y lo que podemos hacer juntos», dijo Seymour. «Hoy estoy abrumado por la gratitud porque no llegué aquí solo. Ninguno de nosotros lo hizo. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho, Clase de 2022. Dicen que puedes juzgar a un hombre por la compañía que tiene. No podría estar entre mejor compañía que ustedes.

«Es un privilegio tener mi nombre unido para siempre al de ustedes en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional».

Vermeil, quien llevó a los Philadelphia Eagles a un Super Bowl y a los St. Louis Rams a un título de Super Bowl, fue nombrado Entrenador del Año de la NFL dos veces por The Sporting News y una vez por Associated Press. El hombre conocido por llevar sus emociones bajo la manga tuvo el discurso más largo del día. Habló durante más de 20 minutos y agradeció a una larga lista de jugadores, entrenadores, mentores, amigos y familiares.

«Ojalá tuviera tiempo para mencionarlos a todos», dijo.

Vermeil dijo que lo único que lo hará sentir mejor es la incorporación de los entrenadores Mike Holmgren, Dan Reeves, Marty Schottenheimer, Mike Shanahan y Tom Coughlin.

«Créanme, si yo lo merezco, ellos también», dijo.

