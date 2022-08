‘Tributaria no es social ni mucho menos equitativa’: senador Luna

Entornointeligente.com /

La reforma tributaria avanza su proceso en el Congreso de la República, y mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha venido socializando el proyecto y ya adelanta reuniones con coordinadores y ponentes, desde el Partido Cambio Radical se anunció ayer que no se votará a favor el proyecto. El senador David Luna conversó con Portafolio sobre las razones de la bancada.

(Lea: Impuestos que sí o sí se mantendrían en tributaria, según Minhacienda).

¿Cuál es la motivación para no apoyar la reforma?

La bancada anunció que no votará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro. Primero, porque no es ni social ni mucho menos equitativa; afecta frontal y radicalmente a las clases menos favorecidas, y segundo, porque es una reforma que le está mintiendo a la sociedad, porque dice que los únicos que van a aportar son las personas de mayores ingresos y eso no es cierto.

Estamos hablando de temas que afectan a la sociedad en general, como pensionados, como miembros del sector productivo y que terminará afectando finalmente el empleo.

¿Qué medidas sienten que afectan a la ciudadanía?

El punto de quiebre es el populismo, decir que lo que se quiere es que tributen los que más ganan cuando no es así. Si bien es cierto que tendrán mayor responsabilidad fiscal, también hay medidas que van a terminar impactando otros puntos.

Nos hemos concentrado en los asalariados, en las pensiones de más de $7 millones o $9 millones, y hemos dejado pasar que la cadena productiva va terminar siendo afectada de manera importante. La canasta familiar se va a ver altamente impactada, no solo por los productos que quedarían gravados, sino por el impuesto al plástico y a la gasolina, una bolsa de sal, una bolsa de frijoles, una de arveja, claramente van a tener un aumento de precios, la cadena de valor, va a afectar los precios.

Ha pasado casi que de agache la eliminación de la exclusión para vivienda de interés social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y lo podrán decir los constructores, no habrá más proyectos de estos sin esa exención porque dejan de ser posibles de llevar a feliz término.

Por el lado empresarial, ¿qué elementos podrían afectar la dinámica de algunos sectores?

Esta es una reforma cero equitativa, estaría acabando con muchas pymes que en Colombia logran existir por el descuento del ICA, que también se está eliminando, y eso va a causar problemas gravísimos.

Hay otros temas que mencionamos como pueden ser los incentivos otorgados al agro colombiano, temas relacionados con las empresas que van a ver en el impuesto al patrimonio, a la renta y a las utilidades la imposibilidad de seguir generando empleo, y un sector como los hidrocarburos, al que se le dice que siga explotando pero que no exporte, y si no exporta a quien se le va a vender el mineral,y eso termina generando una dificultad muy grande.

(Además: Partido Cambio Radical no respaldará el proyecto de la tributaria).

El ministro Ocampo ha invitado a los congresistas a aportar otras ideas, ¿cuáles son las propuestas de Cambio Radical?

El ministro de Hacienda nunca ha tenido la obligación ni responsabilidad fiscalizadora, esta reforma no está planteando un plan de choque para los $80 billones de evasión y de contrabando y necesitamos que haya un compromiso por parte del Gobierno para que sea una realidad, si eso fuera una verdadera meta, casi que no se necesitarían reformas tributarias.

En segundo lugar, ¿dónde está el ahorro del Estado que fue bandera del presidente Petro durante la campaña?, y en tercer lugar, lo más delicado es que se está tramitando una reforma tributaria sin conocer la designación de la misma. Donde está contemplada la aprobación del Presupuesto o del Plan Nacional de Desarrollo, no lo está. Es el afán de tramitarla para mostrar un triunfo político.

En cabeza del doctor Germán Vargas le presentamos no en una, sino en dos oportunidades esas alternativas, pero no han sido tenidas en cuenta por el ministro .La reforma tributaria avanza su proceso en el Congreso de la República, y mientras que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha venido socializando el proyecto y ya adelanta reuniones con coordinadores y ponentes, desde el Partido Cambio Radical se anunció ayer que no se votará a favor el proyecto. El senador David Luna conversó con Portafolio sobre las razones de la bancada.

¿Cuál es la motivación para no apoyar la reforma?

La bancada anunció que no votará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro. Primero, porque no es ni social ni mucho menos equitativa; afecta frontal y radicalmente a las clases menos favorecidas, y segundo, porque es una reforma que le está mintiendo a la sociedad, porque dice que los únicos que van a aportar son las personas de mayores ingresos y eso no es cierto.

Estamos hablando de temas que afectan a la sociedad en general, como pensionados, como miembros del sector productivo y que terminará afectando finalmente el empleo.

¿Qué medidas sienten que afectan a la ciudadanía?

El punto de quiebre es el populismo, decir que lo que se quiere es que tributen los que más ganan cuando no es así. Si bien es cierto que tendrán mayor responsabilidad fiscal, también hay medidas que van a terminar impactando otros puntos.

Nos hemos concentrado en los asalariados, en las pensiones de más de $7 millones o $9 millones, y hemos dejado pasar que la cadena productiva va terminar siendo afectada de manera importante. La canasta familiar se va a ver altamente impactada, no solo por los productos que quedarían gravados, sino por el impuesto al plástico y a la gasolina, una bolsa de sal, una bolsa de frijoles, una de arveja, claramente van a tener un aumento de precios, la cadena de valor, va a afectar los precios.

(Siga leyendo: Confeccionistas piden incluir IVA diferencial en la reforma tributaria).

Ha pasado casi que de agache la eliminación de la exclusión para vivienda de interés social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) y lo podrán decir los constructores, no habrá más proyectos de estos sin esa exención porque dejan de ser posibles de llevar a feliz término.

Por el lado empresarial, ¿qué elementos podrían afectar la dinámica de algunos sectores?

Esta es una reforma cero equitativa, estaría acabando con muchas pymes que en Colombia logran existir por el descuento del ICA, que también se está eliminando, y eso va a causar problemas gravísimos.

Hay otros temas que mencionamos como pueden ser los incentivos otorgados al agro colombiano, temas relacionados con las empresas que van a ver en el impuesto al patrimonio, a la renta y a las utilidades la imposibilidad de seguir generando empleo, y un sector como los hidrocarburos, al que se le dice que siga explotando pero que no exporte, y si no exporta a quien se le va a vender el mineral,y eso termina generando una dificultad muy grande.

El ministro Ocampo ha invitado a los congresistas a aportar otras ideas, ¿cuáles son las propuestas de Cambio Radical?

El ministro de Hacienda nunca ha tenido la obligación ni responsabilidad fiscalizadora, esta reforma no está planteando un plan de choque para los $80 billones de evasión y de contrabando y necesitamos que haya un compromiso por parte del Gobierno para que sea una realidad, si eso fuera una verdadera meta, casi que no se necesitarían reformas tributarias.

En segundo lugar, ¿dónde está el ahorro del Estado que fue bandera del presidente Petro durante la campaña?, y en tercer lugar, lo más delicado es que se está tramitando una reforma tributaria sin conocer la designación de la misma. Donde está contemplada la aprobación del Presupuesto o del Plan Nacional de Desarrollo, no lo está. Es el afán de tramitarla para mostrar un triunfo político.

En cabeza del doctor Germán Vargas le presentamos no en una, sino en dos oportunidades esas alternativas, pero no han sido tenidas en cuenta por el ministro .

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com