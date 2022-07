Tribunal suspende fecho de abrigo de animais em Vila do Conde

Entornointeligente.com /

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto deferiu a providência cautelar apresentada na segunda-feira pelo advogado da associação Tarecos & Patudos , em Vila do Conde, «o que suspendeu o encerramento do abrigo, bem como de todos os actos associados a esse encerramento», afirma o escritório de Monteiro Cerqueira Alvão em comunicado. O abrigo tinha recebido uma ordem de encerramento por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), e o fecho estava marcado para esta quarta-feira, dia 27. O risco de incêndio e a falta de colaboradores estão na origem da decisão.

