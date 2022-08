Tribunal reafirma garantías de sistema electrónico de votos en Brasil

Entornointeligente.com /

El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Edson Fachin, refirió este martes que existen pruebas fundamentadas de la seguridad del sistema de votación electrónica que será utilizado en los comicios presidenciales de octubre en Brasil.

Edson Fachin pidió proteger el derecho al ejercicio electoral y señaló que las críticas a la seguridad al sistema electrónico son por «interés propio», aún sin nombrar a Jair Bolsonaro, quien en diversas ocasiones se ha proyectado para desacreditar el mecanismo.

«Hace un cuarto de siglo, el sistema electoral brasileño se presenta y es seguro y confiable. Todos los candidatos electos en Brasil, desde los concejales al presidente de la República, obtuvieron la totalidad de los votos que les fueron concedidos en las urnas», confirmó el presidente del TSE.

«Quien vocifera no aceptar un resultado que no sea la victoria no está defendiendo la auditoría de las máquinas de votación electrónica y el proceso de votación, solo está defendiendo su propio interés»

Edson Fachin, pdte. del Tribunal Superior Electoral. 1/8/2022 pic.twitter.com/tldiIP2dnQ

— André Vieira (@AndreteleSUR) August 1, 2022 Asimismo, Edson Fachin dijo que las actitudes de cuestionamiento solo evidencian «el interés propio de no ser responsabilizado por las inherentes conductas o por la incapacidad de ser votado por la mayoría de la población brasileña».

En este contexto el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, solicitó este martes al TSE el código fuente de las máquinas de votación electrónica, debido a que las Fuerzas Armadas pueden verificar el código fuente, por ser una de las entidades a las que se le permite este procedimiento.

Por otra parte, medios locales aseguraron que según el TSE, el acceso a los sistemas electorales está disponible para entidades como las Fuerzas Armadas desde octubre del 2021.

Al mismo tiempo, el ministro Alexandre de Moraes señaló con anterioridad que «quien conozca las máquinas de votación electrónica, quien conozca el sistema de votación, si es de buena fe, verá que podemos estar orgullosos de nuestro sistema electoral».

Incluso en febrero de este año el presidente Jair Bolsonaro refirió que el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF ), Luiz Fux debe ser investigado en una investigación por defender las máquinas de votación electrónica.

