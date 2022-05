Tribunal de Honor de CD tiene cinco días hábiles para fallar

Entornointeligente.com /

A partir de hoy, queda en manos del Tribunal de Honor y Disciplina del partido Cambio Democrático (CD) la decisión de expulsar y revocar el mandato a 15 diputados acusados de transgredir la línea del partido en la Asamblea Nacional, el 1 de julio de 2021.

Con la finalización del proceso de audiencias, ayer viernes 27 de mayo, el Tribunal de Honor y Disciplina deberá decidir en cinco días hábiles si expulsa a los diputados, si también aplica la revocatoria de mandato o si, por el contrario, considera que se archive la denuncia contra ellos, que impulsa el fiscal de CD, Raúl Andrade.

En la jornada de audiencia de ayer, compareció Nicolás Brea, defensa de los diputados Dalia Bernal, José María Herrera, Lilia Batista y Leopoldo Archibold.

A su salida, Brea manifestó que expuso al tribunal las consecuencias que trae un proceso de revocatoria de mandato, pues, a su juicio, se afecta no solo a la membresía del partido, sino a todas las personas que de modo directo eligieron a esos diputados. «El mandato fue dado a los diputados por los electores de ese circuito. En el ejercicio más puro de la democracia, que es la votación directa», enfatizó.

Al tiempo que manifestó que «la votación en la Asamblea no es una violación grave al estatuto, ni es una causal de expulsión y revocatoria de mandato».

Mientras que el fiscal Andrade dijo que «hemos fortalecido los elementos bajo los cuales hemos sustentado nuestra petición de expulsión y revocatoria de mandato a los diputados». Ayer también estaba convocada la defensa de la diputada Mayín Correa.

Más temprano, en su cuenta de Twitter, la diputada escribió: «¿Me van a juzgar a mí? Que me boten del partido pues! A mí no podrán señalarme de nada! A su presidente si! Me va a juzgar un ladrón?» (sic ).

El Tribunal de Honor y Disciplina de CD tuvo tres días para escuchar al fiscal del partido y a la defensa de los diputados. Dicho tribunal está conformado por nueve miembros; entre los principales están: Javier Rodríguez, Dilia Cornejo, Luis Cortés, Arturo Vallarino y Noriel Salerno.

