Tribunal Constitucional rejeita último recurso de Duarte Lima no caso Homeland

Entornointeligente.com / O Tribunal Consitucional rejeitou o último recurso de Duarte Lima, antigo deputado do PSD, no caso Homeland. Segundo avança a SIC Notícias , o coletivo de juízes do Tribunal Constitucional rejeitou a reclamação de Duarte Lima, que já não pode escapar à pena de prisão de seis anos. Os três juízes sublinham que a defesa de Duarte Lima ultrapassou o prazo legal para apresentar recurso. Recorde-se que o ex-deputado do PSD recorreu ao coletivo de juízes que mantiveram a decisão inicial, divulgada em novembro.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

