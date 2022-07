Tribunal concluye labor de cotejo del inventario de pruebas en el caso Medusa

Entornointeligente.com /

La secretaría del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concluyó con el cotejo de pruebas depositadas junto a la instancia de acusación, en contra del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás implicados en el caso Medusa.

El tribunal presidido por el juez Amauris Martínez, en las próximas horas, dictará auto de fijación de audiencia y la notificación de la acusación a las personas físicas, jurídicas y sus defensas técnicas.

El cotejo del inventario de pruebas del expediente , el cual solo la acusación contiene de más de 12 mil páginas, se hizo entre las secretarías de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción y del Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, este último determinará si envía o no a juicio las personas imputadas, conforme examen de la acusación.

El proceso de cotejo a cada uno de los elementos de pruebas a cargo correspondientes a los 63 imputados, se realiza ordinariamente al ser depositado el requerimiento conclusivo por parte de la secretaria del tribunal a fin de comprobar las piezas depositadas y la existencia de alguna omisión en el depósito de las pruebas ofertadas.

Asimismo, al concluir con el inventario, el tribunal suministrará la glosa a cada una de las partes procesales identificadas, según se informó.

El artículo 298 del Código Procesal Penal establece que cuando se presente la acusación, el secretario notifica a las partes e informa al Ministerio Público ponga a disposición de las partes los elementos de prueba reunidos durante la investigación , quienes pueden examinarlos en el plazo común de cinco días.

Finalizado este proceso, el tribunal se apresta a notificar a los imputados, tanto a los que se encuentran en prisión preventiva como a los que están con otro tipo de medida de coerción, o no se encuentran sujetos a ninguna medida.

En la actualidad el proceso se encuentra en la etapa preliminar, en el cual se realiza el denominado juicio a la prueba, para determinar si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a la etapa juicio; concluida esta última fase, se inicia la etapa recursiva . Estas fases están establecidas en la normativa procesal penal por parte del legislador.

Por el caso están presos además el exprocurador Rodríguez Sánchez, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.

También Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado; Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el ex asesore Miguel José Moya. Al principio del caso, fue involucrado Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fuera arrestado en España el pasado año y contra quien se llegó a solicitar su entrega a República Dominicana. Ahora figura como testigo clave de la investigación.

En la lista de los nuevos acusados figura Ramón Burgos Acosta, exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec) y podría estar implicado en una mafia para distraer fondos del programa para construcción y equipamiento de los centros penitenciarios.

Nuevos imputados. También son nuevos imputados Félix Antonio Rosario, exdirector de la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público; Sara Fernández de José, Braulio Michael Batista, Jonathan Medina Reyes, Ysis Tapia, Mercedes Salcedo Disla, Carolina Pimentel Bonifacio y Francis Ramírez Moreno. Asimismo, Lisandro José Macarrulla Martínez, Reynaldo Santos de la Cruz, Daniel Enrique Feliz, Francisco Arturo Santos, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Alberto Vásquez, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Sean Hudson Dwiggins, Ricardo Antonio Carrasquero, José Antonio Santana Julián, Felipe Fernández de Castro e Ismael Elías de Jesús.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

