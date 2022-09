Trágico â» Exdirector venezolano de Avon falleció tras lanzarse de un edificio en Nueva York

Entornointeligente.com /

Al parecer, el empresario decidió quitarse la vida por problemas económicos Fue desde un piso 18 del rascacielos del barrio de Tribeca, Nueva York, que el exdirector de reconocidas marcas como Avon, Gustavo Arnal de 52 años se quitó la vida hace varias horas. Cabe mencionar que Arnal era director financiero de Bed Bath & Beyond, empresa que se hundió en bolsa a mediados del pasado mes de agosto tras la salida de un inversor.

Arnal vendió 42.513 de acciones de la reconocida empresa por apróximadamente 1 millón de dólares, sin embargo, esto no evitó que el 17 de agosto iniciara la caída de Bed Bath & Beyond luego de que el multimillonario Ryan Cohen se deshiciera del 10% de la empresa. Cohen había abandonado su posición e hizo caja para así aprovechar el incremento de la cotización de Bed Bath & Beyond.

Finalmente, se terminaron cerrando 150 sedes de la compañía recordando 20% de la plantilla, tratando de estabilizar la situación económica. No obstante, Arnal no logró asimilar este problema.

El venezolano contaba con más de 20 años de trayectoria en su carrera como profesional, y desde el 2020 laboraba en la empresa de Bed Bath & Beyond tras haber trabajado como director financiero en la sede de Avon en Londres.

Redacción Gossipvzla El Periodiquito

