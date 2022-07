Treta electorera fue para evitar presidencia del CON

Entornointeligente.com /

Luego de que DIARIO EXTRA diera a conocer el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), ubicado en Lausana, Suiza, buscamos las opiniones del Comité Olímpico Nacional (CON). Conversamos con Rocío Echeverri, directora del Comité Ejecutivo, quien cuando todo esto inició era la fiscal. Además, hablamos con Alexander Zamora, presidente del CON, a quien señalaron por acoso sexual, pero él se defiende diciendo que fue una treta para sacarlo de la entidad. ¿Qué fue lo que sucedió? -Soy Rocío Echeverri y todo esto inició en una sesión en octubre del 2020. Yo estaba aquí, fue presencial y cuando iba a terminar la reunión salió el tema de este correo, entonces hubo una discusión bastante fuerte. ¿Quién trae a colación el tema? -Fue don Henry Núñez, en ese momento presidente del CON. ¿Qué pasó? -Doña Silvia replicó que sí existía esta denuncia y se había mandado a borrar. Y entonces en ese momento yo digo «un momentito, esto es gravísimo, es gravísimo si sucedió y se mandó a borrar; es gravísimo si se está replicando una mentira, tengo como fiscal que hacer algo». Entonces, el primer paso fue justamente eso, una investigación preliminar. Yo no soy abogada, entonces pedí acompañamiento de una persona en la que yo confío mucho, que es abogado de muchas federaciones y también ha apoyado al Comité Ejecutivo del CON, don Sergio Rivera, y el Comité Ejecutivo en pleno avaló la solicitud. Ahí yo empiezo a investigar, obviamente hablo con las 3 partes, con Alex, con Henry, pero con Silvia fue la que más me costó conversar. ¿Por qué? -Porque no me contestaba, decía que tenía que buscar abogada, pero le dije «simplemente es una investigación, doña Silvia, no estamos acusando a nadie en este momento, simplemente estoy tratando de entender qué es lo que pasó». Obviamente Henry y Alex lo niegan, dicen que eso jamás existió. Y cuando finalmente me logro reunir con doña Silvia, me acompañó el Lic. Rivera en una reunión por Zoom, ya doña Silvia estaba con su abogado. ¿Quién era? -Gabriela Balladares Navas. Empezamos a conversar y a explicarle que esto era una investigación preliminar, que teníamos que tratar de llegar al fondo de la acusación: ¿dónde venía?, ¿quién era?, ¿quién era el atleta? ¿cuándo había sucedido?, que nos diera algo de donde yo podía seguir investigando, pero que en este momento lo único que había era un rumor, entonces que me diera el nombre de una persona que yo pudiera accesar y simplemente no pudieron. Entonces, en la siguiente sesión de Comité Ejecutivo no quedó de otra más que solicitarle al Ejecutivo que conformaran una comisión de ética, según lo establece el reglamento, entonces en esa comisión de ética el fiscal tiene que estar por estatutos, es parte de las funciones del fiscal y el Comité Ejecutivo nombra a una persona y doña Silvia nombraba a otra persona. En ese momento, la comisión de ética se conformó para investigar, doña Silvia simplemente no colaboró en ese momento. En el momento previo ella no nos dio nada. ¿Por qué? -De verdad que no lo sé. ¿No se lo preguntaron nunca? -Yo traté e incluso ella me llamó una vez a mí personalmente, hablamos, yo conozco a doña Silvia hace muchísimo tiempo, entonces traté de todos los medios, hasta sin don Sergio, que me dijera de dónde venía la denuncia y ella simplemente no quiso colaborar. Ya cuando se presentó con la abogada no había por dónde negociar, ella ya venía con los tacos de frente. El correo, al final de cuentas, ¿existió o no existió? -No, la acusación de acoso sexual nunca, nunca, nunca se logró demostrar, ellos incluso dieron una dirección de correo de donde había provenido la acusación y en la investigación del comité de ética se logró encontrar un correo de esa dirección en los rangos de fecha que ellos dijeron y no tenía nada que ver con una acusación de acoso sexual. ¿Por qué entonces don Julio afirma que el correo sí existió? Incluso hasta entregó la certificación al respecto señalando que eso fue así y se le ordenó que fuera borrado. -En las declaraciones hubo muchas contradicciones, que dónde había sido, que cuándo lo habían llamado, incluso nosotros logramos constatar en entrevista con don Julio que doña Silvia lo llamó hasta después de esta famosa reunión del Comité Ejecutivo donde se discutió por primera vez el tema. ¿Por qué iba a tratar un tema de algo que no existía? -Porque muchos presidentes estaban llamando a preguntar qué era esa denuncia de acoso sexual contra Alexander Zamora, nosotros estábamos en plena campaña electoral. ¿Quién la conoció? -Varios presidentes. Si don Henry trae a colación esto, pero no hay denuncia, ¿para qué lo hizo? Si algo no existe, ¿por qué nace el rumor del correo? -Porque doña Silvia lo andaba diciendo. Era doña Silvia y no lo dijeron. Inclusive a una funcionaria de aquí se lo dijo. ¿Con qué interés? -Voy a intervenir, soy el presidente actual del Comité Olímpico y en ese momento -en el año 2020- era director 1 del Comité Ejecutivo del CON. Es interesante, voy a dar una pequeña cronología, yo en fechas no soy tan bueno. El supuesto correo del supuesto acoso que nunca se logra constatar es en base a Juegos de Barranquilla 2018 y aparece unos meses antes, en plena campaña en el 2020, es decir, 2 años después y qué curioso 5 o 6 meses antes de la campaña electoral del Comité Olímpico para elegir los nuevos jerarcas. Es muy curioso que dos años después aparezca una acusación donde no hay acusado, no se sabe nada, ni de dónde viene, ni con una víctima, ni nada, pero es el único nombre que aparece y empieza a regarse el rumor. Inclusive, doña Silvia llega a donde una funcionaria de acá y les dice «pero cómo van a hacer eso, si ese señor es tal y tal cosa, yo tengo las pruebas y lo puedo comprobar». Y esto lo dijo ella, lo dijo varias veces, tengo ese documento, lo tengo, lo tengo. ¿Era porque usted iba en la papeleta para la presidencia del CON? -Correcto, en ese momento fue muy doloroso saber que era por medio de una treta electorera baja, como se vio en la campaña electoral anterior a la Presidencia de la República, que se vio en grande, aquí estamos viviendo lo mismo en pequeñito. Yo lo dije en la asamblea y abrí mi corazón a los asambleístas que votaron por mí, porque también en la nota dice doña Silvia que don Henry me puso a mí. Eso no es cierto porque nadie tiene la capacidad de meterse en la cabeza de cuarenta y resto de asambleístas de manera secreta por votos, yo de manera unánime y contundente fui electo por la asamblea. Por toda la asamblea en pleno. No hubo ninguna otra convocatoria, hice eso, si usted se mete hoy o ayer, o hace un año o 2 años, lo podrá ver, verá los estatutos que están publicados en la página del Comité. ¿Qué interés habría por parte de doña Silvia si no tenía aspiraciones a la presidencia y más bien contaba con el apoyo del Comité para ir a PanamSport? -No sé, tal vez es que no soy de su simpatía. No lo sé, quisiera encontrar una explicación, a veces uno debe ser cuidadoso con ese tipo de cosas, te soy muy honesto: cuando uno emite este tipo de criterios hay que ser cuidadoso y realmente tampoco lo entiendo. Lo dije en asamblea, ¿vale tanto querer perjudicar a una persona? En ese momento a mí, con una cosa que es tan delicada que es el tema de acoso sexual, para tratar de traerse una candidatura de una persona honesta, como lo he mostrado, 30 años de matrimonio, hijos. Usted puede preguntar dónde me he desenvuelto en el campo laboral, en educación, principalmente en primaria, donde el 80 o 90% de las educadoras son mujeres. Tengo toda la tranquilidad del mundo para decirle como entrenador, como dirigente, como profesional, como esposo y como padre. ¿Vale para tanto? Inclusive, doña Silvia me pidió disculpas durante la asamblea, por eso uno dice miente, miente, que algo queda. ¿Qué es el objetivo de ensuciar?, porque si usted tiene sus aspiraciones, si usted lo está haciendo muy bien y también por eso está buscando su lógica.

Sábado 09 Julio, 2022

