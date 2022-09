Tres vestidos de invitada negros que sí puedes llevar a una boda de día en septiembre

Entornointeligente.com /

Dicen los anticuados que no puedes ir de total black a una boda, especialmente si es de día. Pero eso es porque no conocen los trucos para combinar un vestido negro en una boda y deslumbrar. Y porque no han visto estos tres diseños preciosos y cargados de posibilidades , que podremos reutilizar sin parar porque son un comodín perfecto para llevar con accesorios.

En Trendencias Las invitadas de otoño agotaremos estos zapatos tipo Versace rebajados en las ofertas límite 48 horas en El Corte Inglés Vestido de invitada asimétrico de El Corte Inglés, 145 euros .

PVP en El Corte Inglés 145,00€ Este preciosísimo vestido negro que hemos fichado por 145 euros en El Corte Inglés es un básico de ocasiones especiales con un twist perfecto. El escote asimétrico y caído con un hombro al aire y la abertura de la falda rompen la sobriedad, mientras que la manga francesa lo hace ideal para una boda de otoño .

PVP en H&M 29,99€ En H&M hemos encontrado el vestido negro más especial y bonito de todos. Se trata de un diseño fluido y satinado precioso por menos de 30 euros , con escote halter y unos tirantes de perlas que no necesitará ni añadirle un collar de invitada . Con un bolso de colores y unas serás la favorita de la fiesta.

PVP en Asos 116,99€ Si quieres ser una invitada de lo más boho-chic , este vestido holgado y repleto de vuelo es el perfecto para ti. Lo hemos fichado en Asos por 116,99 euros y nos encanta todo de él, desde su diseño con vuelo y volumen hasta esos tirantes anudados tan delicados . Solo tendrás que ponerle unas sandalias de tendencia coloridas que marquen la diferencia y ya tienes tu look de invitada de diez.

