Tres venezolanos suenan jonrón en jornada de Grandes Ligas

Los peloteros venezolanos Willson Contreras de los Cachorros de Chicago, José Altuve de los Astros de Houston y Salvador Pérez de los Reales de Kansas City continúan demostrando su poder al bate, tras conectar jonrones la noche de este martes en la jornada de Grandes Ligas.

El segunda base de los Astro Houston, José Altuve, sonó su jonrón 22 de la campaña dura la victoria de su equipo 4-2 sobre los Rangers de Texas.

«Astroboy» suma 186 jonrón en las Grandes Ligas.

Por su parte, Wilson Contreras despachó su cuadrangular 21 de la temporada en la derrota de su quipo ante los Azulejos de Toronto 5-3 en la jornada de la Grandes Ligas.

El receptor venezolano de Cachorros llega de por vida a 116 cuadrangulares en siete temporadas.

Entretanto, el receptor Salvador Pérez conectó su vuelacerca 19 de la campaña, en le triunfo de los Reales de Kansas City a los Medias Blancas 9-7.

El careta venezolano llega a 219 jonrones en 11 temporadas en la Grandes Ligas

