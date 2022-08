Tres trucos caseros para que tus pies luzcan perfectos y no se les resistan ni las sandalias más escotadas

Entornointeligente.com /

Para mantener unos pies bonitos y sanos, necesitan que les dediquemos el tiempo que se merecen, la hidratación diaria con cremas específicas para pies es la mejor recomendación . Así los pies se mantendrán hidratados, suaves, sin rugosidades ni durezas. Pero hoy queremos dejaros algunos trucos caseros , que ayudarán a eliminar esas durezas que son más persistentes al igual que otros trucos para cuidar los pies y que luzcan frescos y perfectos, dignos de unas buenas sandalias .

Trucos caseros Zumo de cebolla El primer truco que os vamos a dar, se centra en eliminar las durezas, esas que son bastante gruesas y resistentes incluso a una buena rutina de hidratación de pies . Así que en este caso, vamos a recurrir al zumo de cebolla , para ello cortaremos una cebolla a la mitad, vaciaremos el corazón y a continuación echaremos sal en su interior y dejaremos reposar unas horas. Después cogeremos la cebolla y la exprimiremos, y el jugo que salga es el que aplicaremos con un algodón sobre las durezas que deseemos eliminar. Gracias a las propiedades emolientes, antiinflamatorias y cicatrizantes de la cebolla, las durezas se irán reblandeciendo hasta desaparecer.

El azúcar gran exfoliante Además de las durezas o callosidades, los pies van acumulando muchas células muertas que si no las eliminamos irán engrosando la piel, y los pies se verán opacos y secos. Por este motivo la exfoliación es tan positiva , para ayudar a elimiar todas las células e impurezas , e incluso para activar la circulación de los pies gracias a la frotación y el masaje. Uno los grandes ingredientes caseros para realizar una buena exfoliación es el azúcar. Para usarlo podemos mezclarlo con miel que además de hidratar tiene propiedades antimicóticas y antibacterianasas; otra opción es mezclar el azúcar con zumo de limón y algún aceite, como el de oliva o aceite de coco , así además de exfoliar también nutriremos en profundidad la piel de los pies.

Hoy en Amazon por 3,99€ Usar el calzado adecuado Otro consejo, y no menos importante a la hora de que tener unos pies sanos y también bonitos, es darle la importancia que se merece al calzado que usamos. Debemos apostar por materiales cómodos y flexibles, que se adapten a la forma natural de los pies y que no hagan rozaduras , ya que estas al final terminarán convirtiéndose en durezas. Al igual que es muy importante airear el calzado entre uso y uso, ya que los zapatos absorben la humedad que los pies van liberando durante el día y eso no es nada beneficioso para los pies, ya que podrían desarrollar hongos.

