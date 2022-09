Tres sismos han sacudido México un 19 de septiembre: una «desagradable coincidencia» que merece ser estudiada

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Ha vuelto a temblar en México un 19 de septiembre, una fecha marcada por la tragedia y el susto: tres temblores han sacudido el país el mismo día en 1985, 2017 y ahora este 2022. La probabilidad de que esto se repita existe pero es muy baja, según los científicos, quienes resaltan la importancia de abrir nuevas líneas de investigación al respecto para poder dar respuestas «apropiadas».

Un sismo de magnitud 7,6 , con epicentro en Michoacán, se sintió con fuerza en la Ciudad de México este lunes 19 de septiembre de 2022, casi una hora después de que realizará el simulacro por los otros dos grandes temblores que se cobraron miles de vidas en la capital del país, en 1985 y 2017.

Fuerte sismo de magnitud 7,6 sacude el suroeste de México en el aniversario de devastadores terremotos Los sismos son un fenómeno común en México, pues el país está ubicado en una zona de «alta sismicidad», según el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Pero tras la sacudida de este lunes la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuán probable es que ocurran tres terremotos en la misma fecha? Esto han respondido los científicos.

Una «desagradable coincidencia» «La probabilidad es muy baja, pero no es imposible», explicó el científico Víctor Hugo Espíndola, jefe de analistas del SSN de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la relación que podría existir entre los tres sismos con una magnitud superior a 7 en la escala de Richter que han ocurrido el mismo día en años distintos.

«Si nosotros vemos todo el catálogo sísmico que nosotros tenemos desde principios de 1900, vemos que se han repetido para sismos mayores de 7 en diferentes meses, por ejemplo vemos varios en el mes de diciembre, varios en otros meses, entonces ciertamente la probabilidad de que ocurra el mismo día es muy baja», detalló el científico.

publicidad Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, coincidió en que no existe una certeza científica de que los sismos ocurran el mismo día.

1 de 7 | Ha vuelto a temblar en México un 19 de septiembre, una fecha marcada por la tragedia y el susto. Un sismo de magnitud 7,6 se registró este lunes en el estado de Michoacán y se sintió con fuerza en la Ciudad de México. (Crédito: Getty Images) Mira más imágenes → 2 de 7 | Cientos de personas evacuaron edificios en la capital del país al activarse la alerta sísmica, casi una hora después del simulacro que se realiza cada año para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017 que se cobraron miles de vidas. (Crédito: RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) 3 de 7 | La jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que no se reportaron daños significativos en las calles de la capital del país. (Alfredo Estrella/AFP/Getty Images) 4 de 7 | Las autoridades dijeron que muchas personas en Ciudad de México sufrieron crisis nerviosa, según los reportes de llamadas al 911, debido al susto que provocó el fuerte sismo y fueron atendidas por las autoridades de protección civil. (RODRIGO ARANGUA/AFP via Getty Images) 5 de 7 | Paramédico asiste a un hombre después del fuerte sismo que se sintió en la Ciudad de México este 19 de septiembre de 2022. El impacto y los traumas que dejaron los temblores anteriores en el país provocan crisis nerviosas en los habitantes apenas suenas las alarmas. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images) 6 de 7 | Mucha gente permaneció más tiempo en las calles antes de volver a entrar a los edificios por miedo a las réplicas que se pudieran presentar tras el sismo de este lunes. (PEDRO PARDO/AFP via Getty Images) 7 de 7 | Una mujer es consolada después del terremoto que sacudió a la Ciudad de México este lunes 19 de septiembre de 2022, en el aniversario de dos grandes temblores que se cobraron miles de vidas en 1985 y 2017. (CLAUDIO CRUZ/AFP vía Getty Images) «Lo que sí podemos decir es que los sismos se disparan generalmente cuando hay una liberación de esfuerzos producidos en una zona aledaña», explicó Quintanar.

Espíndola lo calificó más bien de «una desagradable coincidencia» y el Sismológico Nacional escribió a través de Twitter que precisamente esta coincidencia » merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas».

¿Cuántos terremotos se han registrado en México un 19 de septiembre? El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de magnitud 8,1 provocó daños severos en cientos de edificios en la Ciudad de México y miles de personas perdieron la vida. Pasaron 32 años sin que ningún otro sismo causará muertes y millonarias pérdidas económicas hasta el 19 de septiembre de 2017 , cuando Morelos, Puebla, Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Oaxaca sintieron un sismo de magnitud 7,1.

El total de muertos en 2017 se contó por cientos (la cifra oficial es 369), mientras que unas 250.000 personas quedaron damnificadas, más de 180.000 viviendas sufrieron daños con los dos terremotos y de esas, 50.610 tuvieron daños totales.

