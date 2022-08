Tres retos que deben asumir los jóvenes para encontrar su primer empleo

Entornointeligente.com /

Al culminar el colegio, cumplir la mayoría de edad o asumir carga familiar, no todos los jóvenes tienen la posibilidad de ingresar a una universidad. Y es que mucha población joven que inicia su primer empleo, lo hace en un trabajo informal, lo que dificulta la calidad de vida. Por esa razón el director de alianzas estratégicas de la Fundación Forge para Perú, Colombia y Ecuador, Jonathan López, brinda algunos de los retos que deben asumir los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo formal. Años de experiencia laboral. Uno de los principales desafíos que encuentran los jóvenes al intentar conseguir su primer empleo es los años de experiencia laboral que las empresas solicitan. En un gran porcentaje de empleos, contar con uno o dos años de experiencia puede marcar la diferencia en un proceso de contratación. Frente a esto, el especialista considera que es importante la presentación del postulante como, por ejemplo, armar un buen currículum vitae, pues es una de las primeras impresiones que tiene el reclutador sobre el postulante. Capacitación y actualización de conocimientos. Si bien las habilidades blandas y duras son importantes, Lopéz declara que se ve una mayor tendencia en la contratación de jóvenes con habilidades blandas dentro de las empresas. Esto se debe a que las habilidades duras, formación técnica, pueden ser adquiridas en la empresa, a diferencia de las primeras que se relaciona con la manera en el que el joven se desempeña dentro su centro de labores. «Las empresas valoran mucho el talento joven con habilidades blandas como resolución de conflictos, liderar equipos o mantener una comunicación asertiva», comentó López. Baja remuneración. Otro de los retos que sufren los jóvenes son las bajas expectativas salariales. Muchas veces los primeros sueldos que ellos perciben no necesariamente van a cumplir sus expectativas o cubrir todas sus necesidades, considerando que lo establecido por la ley es 1025 soles como sueldo mínimo. Por eso, es necesario una mayor formalización dentro de las empresas para que puedan Para reducir el empleo informal juvenil, son importantes los programas de formación laboral. Más en Andina: ¡Atención, trabajador! ??Conoce cómo será el pago por trabajar los días 29 y 30 de agosto, declarados día no laborable y feriado nacional, respectivamente. ?? https://t.co/hvA1cHNfxC pic.twitter.com/hrnwETxQPo

