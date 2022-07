Tres recomendaciones para cuidar tu salud antes, durante y después de un viaje

Entornointeligente.com /

De acuerdo con la doctora Alessandra Dulanto, supervisora de las Unidades Médicas Empresariales (UMES) de Pulso Salud, es imprescindible seguir las recomendaciones médicas, a fin de reducir las probabilidades de contagio, principalmente en aquellas personas con comorbilidades o sistemas inmunes debilitados, como son los niños menores de cinco años, los adultos mayores o gestantes. Puedes leer: Fiestas Patrias: peruanos en Buenos Aires celebrarán con festival de danzas y comida La doctora brinda tres recomendaciones que deben seguir las personas antes, durante y después del viaje para asegurar una buena salud: 1. Contar con el esquema completo de vacunación: Principalmente de Covid-19, ya que es obligatoria en todos los viajes. Para uso de trasporte aéreo nacional y terrestre, los mayores de 12 años deben acreditar haberse aplicado la primera y segunda dosis de vacunación contra el covid-19, y la tercera dosis los mayores de 18 años. La especialista recomienda que los adultos, desde los 30 años en adelante, los jóvenes de 18 años con comorbilidades, los pacientes inmunosuprimidos y el personal de salud que hayan cumplido cinco meses desde su tercera dosis, deben colocarse la cuarta dosis. Por otro lado, es importante tomar en cuenta la aplicación de otras vacunas para prevenir enfermedades, como la fiebre amarilla, la cual debe colocar en caso de que se desee visitar la región amazónica del país o alguna zona tropical en el exterior. Se sugiere su aplicación 10 días antes de realizar el viaje. Así como la de la influenza, debido al alto contagio que se da de este virus durante el invierno. 2. Descartar el covid-19: Si bien ya no es obligatorio presentar el resultado negativo en varios países, ni para viajar al interior del Perú, se sugiere realizar una prueba de descarte al retorno del hogar, ya sea molecular o de antígeno, principalmente si se vive con personas vulnerables. Es recomendable hacer estas pruebas en clínicas autorizadas con la finalidad de obtener un diagnóstico preciso y de calidad. 3. Mantener las medidas para prevenir el coronavirus: Durante los días de viaje es necesario continuar con los cuidados respectivos, como el distanciamiento social de dos metros en espacios cerrados, evitar las multitudes o ambientes con poca ventilación y el contacto con cualquier persona que presente síntomas. Además, no olvidar el uso de mascarilla y lavarse las manos con frecuencia. Por otro lado, la doctora Dulanto resalta la importancia de que las personas sean responsables de sí mismas aún en temporadas de fiestas. «Lo ideal es no viajar si se tiene algún síntoma de covid-19 o resfriado, si aún no tienes una prueba con resultado negativo, si tuviste contacto con algún caso positivo y, por supuesto, si tenemos confirmación de tener el virus activo, mantener la cuarentena recomendada por las entidades de salud». Más en Andina: ???? ¿Qué sentimientos afloran en los peruanos las Fiestas Patrias? Para conversar sobre el tema nos acompañará Vanessa Herrera, especialista del Centro de Salud Mental de la @CayetanoHeredia , en el programa Saludable Mente mañana al mediodía https://t.co/OI646d2w7s pic.twitter.com/jpH1z22rmV

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) NDP/RRC Publicado: 26/7/2022

