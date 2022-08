Tres razones por las que este bolso de animal print de Bimba y Lola lo amarán hasta quienes más odian este estampado (y sí, que tenga 30% de descuento ayuda)

Entornointeligente.com /

El animal print es una de esas cosas que o las amas o las odias , lo sabemos. Es un tipo de estampado muy potente, que en función del animal que sea (cebra, vaca, tigre, etc) y el color predominante, puede ser más o menos llamativo. Algo que a muchas no les gusta demasiado y por eso no lo incluyen en su armario. Pero hemos encontrado el bolso que pondrá de acuerdo a todas , detractoras del animal print incluidas (una de nuestras compañeras bastante hater de este estampado nos ha reconocido que ha tenido un flechazo con este bolso, así que ahí está el nivel).

En Trendencias Bimba y Lola tiene el vestido todoterreno para ir a la playa y está al -70% de descuento en las rebajas de verano de El Corte Inglés Aunque también que reconocer que es un diseño de Bimba y Lola , por lo que también es bastante fácil que nos guste a todas. Es un animal print de tigre en tonos azules y blancos donde la nota de color la pone el logotipo de la marca en un amarillo neón de lo más llamativo.

Vale, descrito así puede que no parezca un bolso apto para todos los gustos, pero te prometemos que sí. Solo tienes que echarle un ojo para darte cuenta de ello. ¡Ah! Y es de los pocos últimos chollos que vamos a conseguir en las rebajas de verano de El Corte Inglés , así que mejor aprovecharlo porque tiene un 30% de descuento : cuesta 155 euros 108 euros .

Bolso bandolera S print Tiger azul

Bolso bandolera S print Tiger azul

Tres razones por las que nos gusta Da un toque de color a nuestros looks No hay nada que nos guste más que un accesorio a todo color para darle ese toque diferente y romper looks monocromáticos . Y este bolso es perfecto para ello.

Vale para ir de fiesta o para ocasiones informales Aunque los colores invitan a usarlo sobre todo en una noche con amigas tomando algo en verano, lo cierto es que podemos usarlo para todo tipo de ocasiones. Y si lo combinamos bien le daremos uso todo el año.

Está rebajado Y sí, obviamente el hecho de que esté rebajado y cueste poco más de 100 euros también es un punto muy a favor para querer hacernos con este bolso , desde luego.

