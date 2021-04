Tres preguntas a Fernando Pereira: «La decisión de no aplazar las firmas es incoherente»

Entornointeligente.com / A pocas horas de un nuevo 1º de mayo «Día Internacional de los Trabajadores», Caras y Caretas Portal inicia un nuevo espacio. Se trata de tres preguntas sobre la actualidad nacional de diferentes ámbitos. En esta oportunidad es el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, el que responde a las «3 preguntas de Caras y Caretas Portal».

1) ¿Que visión tiene sobre el manejo que lleva adelante el Gobierno, para afrontar la pandemia?

«Desde nuestro puntos de vista el gobierno debió debió haber asumido las recomendaciones que hizo el GACH el 7 de febrero. Si bien no garantizaban el éxito ante el rebrote de la pandemia, daban mayores garantías para no llegar a las cifras actuales. Se miró más la economía que la salud, y si bien no digo que se privilegió la económica sobre la salud, pero no se tomaron todas las medidas y hoy tenemos consecuencias muy fuertes en términos sanitarios, en términos de la mortalidad por la enfermedad y esto debería revisarse. En segundo termino, las medidas que tomó el gobierno en los últimos días van en la dirección correcta en el sentido de un conjunto de medidas para atender a los sectores que han sido más golpeados por la pandemia, pero indudablemente se quedaron cortos. Por ejemplo, se da un subsidio de la mitad de un salario mínimo a unos 20.500 uruguayos, pero en realidad en esa misma situación hay cerca de 350.000 uruguayos».

2) ¿Cual es la sensación luego de que la coalición multicolor rechazara postergar la fecha de firmas para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la LUC?

«Por lo menos incoherente. La constitución es una pieza única. A pesar de las observaciones que se hicieron, movieron las elecciones departamentales de mayo a setiembre por una cuestión sanitaria fundamentada en una excepcionalidad. Esa excepcionalidad que se fundamentaba, hoy es varias veces peor que la que había en mayo de 2020 en Urugay. Si bien se rechazó, y dejando claro que fue una decisión desacertada, lo que hay que hacer es cuidando la salud salir a buscar las firmas que faltan. Esperamos tener una arremetida final que nos permita llegar a las 700.000 firmas que necesitamos».

3) A pocas horas de un nuevo 1º de mayo, cual es el mensaje para la clase trabajadora.

«La consigna es muy clara. Primero la salud y el trabajo. Ahí están los dos ejes fundamentales que el Pit-Cnt va a colocar arriba de la mesa. Por un lado la necesidad de que el gobierno uruguayo tome todas las medidas para generar las condiciones sanitarias que eviten que esta ola de contagios siga avanzando y que genere daños irreparables y, por otro lado, políticas de empleo que generen fuentes de trabajo para los uruguayos. Hemos hecho algunas propuestas al presidente Lacalle sobre inversión pública, sobre reconversión nacional en tiempos de pandemia y otras propuestas más. Por último, ese día habrá una fuerte campaña de recolección de firmas por un lado y al mismo tiempo realizar la recolección de alimentos no perecederos para ser entregados a las ollas populares».

