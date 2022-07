Tres piscinas de perros pequeñas para poner en tu terraza o jardín y que la ola de calor sea pan comido

Entornointeligente.com /

Este verano está siendo duro para todos, humanos y animales. El termómetro se ha pasado de frenada y tenemos que tomar medidas para evitar que los perros sufran con la ola de calor . Esto se puede hacer de mil formas posibles, desde llevarles a alguna de las playas caninas de España hasta comprarles una piscina para perros low-cost como estas para refrescarse.

En Trendencias La temperatura del suelo puede alcanzar en estos días los 60°: trucos para pasear al perro y evitar que se queme Piscina plegable pequeña para perros

PVP en Kiwoko 19,95€ Si tienes un cachorro o un perro de raza pequeña en tu piso, esta piscina de Kiwoko es ideal para hacerle más llevadero el verano. No tiene ni un metro de diámetro y no requiere montaje. Solo hay que llenarla de agua y se pliega y guarda fácilmente para que no ocupe espacio.

Piscina para perros de plástico rígido

PVP en Kiwoko 15,95€ Si te ha tocado como mascota un perro que muerde y rompe todo, esta piscina de plástico duro es la mejor opción para que no destruya su pequeño charquito en menos de un día. La hemos fichado en Kiwoko en tres colores diferentes y es ideal para llenarla tres dedos y que pueda tumbarse dentro: mejor que una cama refrigerante para perros .

Peteast Almohadilla de rociador para Perros y niños, 51/59/67in Piscina para baño de Perro, Piscina Engrosada, Duradera, para Mascotas de Verano, Juguetes de Agua al Aire Libre (51in)

Hoy en Amazon por 38,99€ Esta piscina no es apta para terrazas o balcones porque puedes inundar el piso del vecino. Pero si tienes jardín y todavía no has puesto este estanque con chorritos de agua y visto la reacción de tu mascota es que no has vivido. Se lo pasan tan bien como si estuvieran en una playa para perros y también es apta para niños y adultos.

