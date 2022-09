Tres meses después del fallo judicial, persiste incertidumbre sobre el estatus legal del aborto

Entornointeligente.com /

Los activistas contra el aborto, que abogaron durante mucho tiempo por la derogación de Roe, ven los desafíos legales como una amenaza para su objetivo a largo plazo de prohibir el procedimiento.

Washington — A raíz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de poner fin al derecho constitucional al aborto, muchos estadounidenses se preguntan: ¿Es legal el aborto en mi estado?

En muchas partes del país, la respuesta a menudo no es clara. Al anular Roe v. Wade, un fallo de 1973 que establecía el derecho constitucional al aborto, la Corte Suprema dejó que cada uno de los 50 estados decidiera si permitía el procedimiento.

El resultado ha sido un mosaico en constante cambio de leyes y políticas estatales.

Si bien los estados liderados por los demócratas se han apresurado a mejorar las protecciones para el acceso al aborto, muchos estados de tendencia conservadora se han movido en la dirección opuesta, buscando prohibir o restringir severamente el procedimiento.

Con más estados considerando nuevas prohibiciones incluso cuando los proveedores de servicios de aborto desafían las restricciones, el terreno para el acceso al aborto se ha vuelto tan confuso que incluso en lugares donde el procedimiento es legal, muchos optan por buscar atención fuera del estado.

Los manifestantes marchan alrededor del Capitolio de Arizona después de la decisión de la Corte Suprema de anular la histórica decisión de aborto de Roe v. Wade el 24 de junio de 2022, en Phoenix. «Ha sumido a nuestro país en un estado de incertidumbre y caos», dijo Alaap Shah, abogado de atención médica en el bufete de abogados Epstein Becker Green. «Todavía tenemos que ver cómo se desarrollarán realmente las cosas con respecto a la aplicación de las leyes y cómo afectará realmente a los diversos estados y a los ciudadanos de esos estados. Es un trabajo en progreso».

Leyes de activación Antes del fallo de la Corte Suprema conocido como Dobbs, 13 estados controlados por los republicanos habían promulgado las llamadas leyes desencadenantes, prohibiciones del aborto que entrarían en vigor una vez que se anunciara la decisión.

Tres meses después, ocho de las leyes desencadenantes están en vigor, mientras que la mayoría del resto enfrenta desafíos judiciales, según Elizabeth Nash, asociada principal de políticas del Instituto Guttmacher, un grupo de investigación de salud reproductiva.

«No fue como si un interruptor de luz se encendiera o se apagara», dijo Nash. «Ha sido que algunos de ellos entraron en vigencia de inmediato, como en Missouri, por ejemplo. Pero otros, como la prohibición del gatillo en Tennessee, Idaho y Texas, entraron en vigencia a fines de agosto».

En total, una docena de estados, en el sur y el medio oeste, han prohibido los abortos, otros dos estados han implementado prohibiciones de seis semanas, mientras que otros dos estados, Florida y Carolina del Norte, tienen prohibiciones de 16 y 20 semanas, respectivamente, según al Instituto Guttmacher.

Con más estados considerando prohibiciones, «parece que nos acercaremos a la mitad del país viviendo bajo una prohibición del aborto en los próximos meses», dijo Nash.

Las prohibiciones han tenido efectos de gran alcance, obligando a las mujeres embarazadas que buscan abortar a viajar a estados donde el procedimiento es legal u optar por llevar a término los embarazos no deseados, dicen los defensores.

«Estamos viendo a 17,2 millones de mujeres en edad reproductiva que ahora viven en un estado sin acceso al aborto», dijo Nash.

Desafíos legales Pero los proveedores de servicios de aborto y los defensores de los derechos han estado presionando por un mayor acceso, presentando al menos 15 demandas importantes para bloquear las prohibiciones, muchas en estados con derecho constitucional a la privacidad o la igualdad, según Nash.

Los tribunales estatales han respondido de diversas maneras. En aproximadamente la mitad de los casos, los tribunales han bloqueado las leyes que prohíben el aborto, mientras que en varios otros, los jueces han permitido que las prohibiciones permanezcan en vigor mientras continúan los desafíos legales. Todo eso ha creado un panorama de acceso al aborto profundamente fragmentado.

Shah dijo: «Tenemos que mirar estado por estado para ver: ¿Qué dice la ley? ¿Alguien está haciendo cumplir esa ley? ¿Se está debatiendo esa aplicación porque hay otro caso que desafía esa aplicación?»

0:00 0:04:40 0:00 Descargar 240p | 12,7MB 360p | 19,6MB 480p | 32,8MB 720p | 72,0MB 810p | 73,5MB Considere Carolina del Sur. El fallo de la Corte Suprema que anuló a Roe se emitió un viernes y el lunes entró en vigencia una ley estatal de 2021 que prohíbe el aborto después de unas seis semanas de embarazo.

La ley, conocida como Ley de latidos cardíacos fetales y protección contra el aborto, permaneció en vigor durante siete semanas completas antes de que la Corte Suprema del estado, en respuesta a una demanda presentada por proveedores de servicios de aborto, emitiera una orden judicial contra su aplicación en espera del resultado del caso.

Como resultado, volvió a entrar en vigor una ley preexistente que permitía el aborto antes de la semana 20 de embarazo.

Pero ese no fue el final del debate sobre el aborto en Carolina del Sur. Para enturbiar aún más las aguas, los legisladores estatales republicanos lanzaron un intento de promulgar una prohibición total del aborto. El esfuerzo fracasó después de que varios legisladores republicanos se negaron a apoyar la medida.

«Creo que es seguro decir que el ciudadano de Carolina del Sur promedio está completamente confundido acerca de lo que está pasando ahora con el acceso al aborto en Carolina del Sur», dijo Ann Warner, directora ejecutiva de Women’s Rights and Empowerment Network.

Pero la incertidumbre persistente sobre la legalidad del aborto probablemente esté impulsando a otros a buscar atención fuera del estado, dijo Warner.

Eso se debe a que «no saben o les preocupa incluso la hostilidad hacia obtener la atención que necesitan aquí en Carolina del Sur, dado todo lo que está pasando», dijo Warner.

Cumplimiento de la ley No son solo las leyes estatales en constante cambio las que se han sumado a la confusión masiva sobre el estatus legal del aborto. Además de la incertidumbre, hay señales contradictorias provenientes de las autoridades policiales, según Shah.

En Texas, los fiscales locales se han dividido sobre la aplicación de la nueva prohibición estatal de seis semanas. En el condado de Dallas, el segundo más grande del estado, el fiscal de distrito ha prometido no procesar a las mujeres que buscan un aborto. Pero en dos condados vecinos, los fiscales locales dicen que tratarán una violación de la prohibición como cualquier otro delito grave.

En Wisconsin, una prohibición del aborto del siglo XIX entró en vigor a raíz del fallo de la Corte Suprema. Pero el fiscal general demócrata del estado, Josh Kaul, dice que no hará cumplir la ley mientras el gobernador demócrata, Tony Evers, presione para que se derogue.

Sin embargo, todas las clínicas de aborto en el estado cerraron, lo que obligó a las mujeres a viajar a la vecina Illinois para interrumpir un embarazo.

«La gente evita participar en esas actividades, incluso si no hay un riesgo real de enjuiciamiento, y es porque la gente no está segura del alcance de estas leyes y cómo se hará cumplir», dijo Shah.

Tanto en Wisconsin como en Texas, las nuevas prohibiciones del aborto enfrentan desafíos legales.

‘Tratamiento estabilizador’ Los activistas contra el aborto, que abogaron durante mucho tiempo por la derogación de Roe, ven los desafíos legales como una amenaza para su objetivo a largo plazo de prohibir el procedimiento.

«Estos casos judiciales son muy serios», dijo Eric Scheidler, director ejecutivo de Pro-Life Action League. Las batallas judiciales podrían prolongarse durante años y terminar potencialmente ante la Corte Suprema.

Un caso potencial de la Corte Suprema podría surgir de un par de demandas presentadas recientemente por el Departamento de Justicia que impugnan las prohibiciones del aborto en Idaho y Texas en virtud de una ley federal de décadas de antigüedad conocida como la Ley de Tratamiento de Emergencia y Trabajo de Parto Activo.

La ley dice que los hospitales que reciben fondos federales deben brindar el «tratamiento estabilizador necesario» a los pacientes que llegan en una condición de emergencia. Eso significa que si un médico determina que el «tratamiento estabilizador necesario» es un aborto, la ley estatal no puede prohibirlo, según el Departamento de Justicia.

Los jueces federales en los dos estados han emitido fallos divididos en respuesta. Mientras que un juez federal en Idaho emitió una orden judicial contra la prohibición total del aborto en el estado cuando entra en conflicto con el estatuto federal, en Texas un juez federal se puso del lado del estado.

Si las cortes de apelaciones emiten fallos diferentes de manera similar, es probable que la Corte Suprema se involucre, dijo Scheidler.

«Estoy seguro de que estas batallas continuarán durante años», dijo Scheidler. «Si, digamos, Planned Parenthood logró demandar a un estado y logró que la Corte Suprema estatal limitara su ley, lo intentarán nuevamente en otro estado».

