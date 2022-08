Tres horas de enfrentamiento entre cocaleros y policías deja dos detenidos y tres heridos

Entornointeligente.com /

Durante tres horas la zona de Villa El Carmen en La Paz vivió nuevamente momentos de zozobra y tensión a causa de las fuertes detonaciones de dinamita, petardos y gasificación en un enfrentamiento entre la Asociación Departamental de Productores de Coca y la Policía. Hay dos detenidos y tres heridos. Ambos bandos no midieron consecuencias y se enfrentaron como en una batalla campal. Los efectivos con cartuchos de gases lacrimógenos, mientras que los cocaleros con dinamitas y cachorros de dinamita. El viceministro de Régimen Interior, Ismael Tellez, informó que existen dos detenidos y tres heridos, dos policías y el cocalero gravemente afectado por una dinamira. «En mi experiencia, yo vi que el policía me señaló y agarra el otro policía y me apuntó directo en mi pie, es una herida de gas lacrimógeno, lamentablemente quedó un tajo demasiado abierto y me duele aún falta coser simplemente lo hemos lavado y desinfectado», detalló el cocalero que mostró su herida vendada. Los socios de Adepcoca exigen al Gobierno el cierre del mercado paralelo e «ilegal», sostienen que la ley 906 prevé el funcionamiento solo de dos mercados uno en Sacaba (Cochabamba) y otro en Villa Fátima (La Paz). La resolución ministerial 342 es más específica, detalla la dirección de la sede de Adepcoca en esa zona de la ciudad en la avenida Ramiro Castillo. El mercado paralelo está a la cabeza de Arnold Alanes, reconocido por el gubernamental MAS tras unas cuestionadas elecciones. Los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural en una clara parcialización le entregaron en sus manos la resolución ministerial 342. Aunque después la Adepcoca orgánica retomó el control del mercado y Alanes tuvo que salir de esa sede, desde entonces ha impulsado la instalación del mercado ante la pasiva mirada gubernamental que ha justificado el funcionamiento de ese mercado. El viceministro de Régimen del Interior informó que en coordinación con la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, se convocó al diálogo a los dos dirigentes de ambos bandos. Sin embargo, el dirigente Machicado condicionó el diálogo, primero el cierre del mercado, el repliegue de la policía y les devuelvan a sus detenidos, recién se sentarán a conversar con cualquier autoridad. Después de los enfrentamientos los cocaleros de Adepcoca volvieron a concentrarse en su sede en la zona de Villa Fátima, en el lugar mostraron en una bolsa amarilla de yute la cantidad de gases lacrimógenos que la policía lanzó contra ellos. «Estamos mostrando las pruebas contundentes de lo que usó el gobierno hacia los cocaleros (…) El Gobierno también está atropellando los derechos constitucionales, los derechos humanos porque, nosotros estamos peleando por los beneficios de nuestros hijos con eso hacemos estudiar y es con lo que nosotros nos sustentamos. Yo le pregunto al Gobierno ¿Dónde va a ir la coca que no entra en el acuerdo de la 1008? Esa coca no ilegal no entra, esa coca debían erradicarla también, por eso quieren poner este otro mercado», denunció un productor de la hoja de coca. Mostrando en su mano lo que lograron rescatar después del enfrentamiento, gases lacrimógenos, el cocalero señaló «Esto es de combate de guerra, muchos que hemos ido al cuartel y sabemos, es lamentable el abuso del Gobierno y los policías también». Durante la jornada no sólo se vieron perjudicados los vecinos del lugar quienes denunciaron estar cansados de los enfrentamientos entre ambos sectores sino las infraestructuras de las casas aledañas se vieron dañadas se registraron varios vidrios rotos. El viceministro Tellez una vez más advirtió a los productores que si los encuentran con dinamitas serán detenidos y puestos a disposición de la justicia. Es más, amenazó con acciones legales para procesar al dirigente de Adepcoca, Freddy Machicado, a quien acusó de alentar las movilizaciones y encabezar la marcha.

