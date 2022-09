Tres historias de cómo la pérdida de la audición no limitó sus vidas [video]

Entornointeligente.com /

En la plenitud de sus años, los tres presentan presbiacusia , es decir el deterioro natural y progresivo del oído. Y si bien los tres comparten este problema, que suele ocurrir a partir de los 60 años, también han encontrado una solución gracias al avance de la tecnología en salud. Koky Salgado, conductor radial y animador de programas del recuerdo, cuenta que a sus 63 años perdió el 90% de la audición del oído izquierdo, lo que le trajo problemas para relacionarse con otros y disfrutar de lo que tanto ama: la música. Reconoce que gran parte de su vida estuvo expuesto a fuertes ruidos por su trabajo en la radio donde utilizaba audífonos a todo volumen. Aunque en ese momento ignoraba los grandes peligros que esto podría causar, no fue hasta hace cinco años que su vida cambió radicalmente. Todo se agudizó cuando un día se levantó de su cama y se cayó estrepitosamente. Confundido y con miedo de padecer alguna enfermedad, acudió inmediatamente al médico. Después de realizar numerosos exámenes, como radiografías y tomografías, le dijeron que todo estaba bien y que la pérdida del sentido del equilibrio podría deberse a su audición. «Luego de eso comencé a tener otros problemas. Ya no podía sostener una conversación con las personas, siempre estaba preguntando lo que dijeron o pidiendo que lo repitan, era un fastidio. Entonces me di cuenta que me estaba quedando sordo. Lo asumí como parte de la vida y de los años. Me resigné a no escuchar», comenta a la agencia Andina. Como gran amante de la música, Koky revela que no poder escucharla bien le hizo caer en depresión. Pasado un tiempo, tomó conocimiento de que podía recuperar el sentido mediante los audífonos medicados que amplifican ciertos sonidos, haciéndolos más fáciles de oír. Esta noticia le hizo sentir completamente feliz. «Tenía el temor de que, conforme avancen los años, aumente la sordera y, al final, no escuchar nada, pero gracias a Dios la tecnología nos permite ahora detener o sencillamente alargar esta tristeza que es quedarse sordo», refiere. Efraín Aguilar Un caso similar vivió Efraín Aguilar, reconocido productor y director de teatro y televisión, quien sufre de sordera desde hace 12 años. Señala que su esposa se percató primero de su condición, pero pensó que era una exageración. Sin embargo, los problemas seguían aumentando hasta afectar su trabajo. «Llegó un momento en que yo mismo empecé a darme cuenta que en las conversaciones tenía que acercarme a la otra persona, preguntar constantemente o mover la cabeza a un lado para escuchar mejor». Comenta que le fue difícil reconocer que padecía de pérdida auditiva, pero también es consciente que cuando una persona llega a cierta edad, la sordera es casi una obligación. No obstante, resalta que esta condición no es un impedimento para seguir trabajando en lo que a uno le apasiona , pues existen alternativas médicas que permiten retrasar la pérdida total del sentido. «Me entusiasmé cuando el médico me dijo que esto tenía solución. Cuando me pusieron los primeros audífonos de prueba pensé por qué había perdido tanto tiempo esperando si yo me sentía apartado socialmente por no escuchar», relata. José Velásquez El mismo problema de Koky y Efraín lo pasó el exfutbolista peruano José Velásquez Castillo, «El Patrón», quien a sus 71 años de edad padece de problemas de audición, que por un tiempo han afectado su vida cotidiana y la comunicación con su entorno familiar y social. «Solo quería mejorar después de estar tanto tiempo sin poder escuchar o participar en conversaciones. Incluso cuando me hacían entrevistas… era mortificante. Han pasado tantos años, pero ahora escucho mejor que antes gracias a los audífonos». Audífonos que mejoran calidad de vida Luis Verástegui Barahona, especialista en audiología y director del centro audiológico AudiPhone, explica que la presbiacusia puede generar en el adulto mayor malestares en los oídos, como zumbidos, ruidos, mareos, inestabilidad del equilibrio, vértigos y dolores de cabeza. Asimismo, puede provocar trastornos como ansiedad, depresión, estrés, envejecimiento prematuro y reducir la calidad y bienestar de la persona, bajando su autoestima y productividad laboral. Esto sin embargo, señala, se soluciona con los audífonos medicados. Para prescribirlo, dijo, es necesario un examen audiológico que permita conocer el nivel auditivo y tamaño del canal de cada oído del paciente, a fin de ayudar a seleccionar el dispositivo médico más adecuado. En el caso de las personas mayores de 40 años, se recomienda realizar el examen al menos una vez al año. Advierte que, en los recién nacidos, la pérdida auditiva puede producirse por problemas genéticos, hereditarios o corporales, mientras que en los adolescentes una de las primeras causas es el uso de la tecnología . «Estamos entrando a una generación de jóvenes con problemas auditivos por el uso indiscriminado de monitores musicales, de auriculares, de celulares, contaminación sonora». Al conmemorarse hoy el Día Internacional de las Personas Sordas, el médico advierte que este comportamiento de los adolescentes ha generado que en la actualidad tengamos 20 años de envejecimiento prematuro de la audición. Esto quiere decir, que una persona de 30 años puede tener una audición de una de 50 años. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen por lo menos 700 millones de personas con problemas auditivos que necesitan atención. Publicado: 25/9/2022

