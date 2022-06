Tres heridos deja tiroteo en centro comercial de Carolina del Norte, EE.UU.

Entornointeligente.com /

Las personas que resultaron heridas fueron llevadas al hospital, pero se encontraban estables, indicaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Gastonia, en Carolina del Norte (sur), Estados Unidos (EE.UU.), reportó este viernes que al menos tres personas resultaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el suceso ocurrió a las 12H10 (hora local) en el Eastridge Mall y, hasta el momento, desconocen la identidad del autor o autores del hecho.

Los Servicios Médicos de Emergencia de Gaston informaron que las tres personas, dos hombres y una mujer, que recibieron heridas de bala fueron llevadas al hospital, pero se encontraban estables.

��SHOOTING��

GPD investigating shooting inside Eastridge Mall on N New Hope Rd.

Preliminary info 2 possibly 3 persons shot.

Heavy police presence at mall. Avoid mall area if possible. There is NO active threat.

Updates posted as info is confirmed

Call rcvd at 12:10pm pic.twitter.com/YzYhzkuiqV

— Gastonia Police (@GPDNC) June 10, 2022 Por su parte, el portavoz del Departamento de la Policía local, Rick Goodale, declaró a un medio que uno o más sospechosos habrían escapada hacia los bosques cercanos y no fueron capturados, por el momento.

Agentes de la policía acordonaron el área e instaron a la población a evitarla, pues el centro comercial fue cerrado mientras se revisaban los locales para ayudar a las personas que estaban allí durante el tiroteo.

Este hecho ocurre un día después de otro tiroteo registrado en el estado de Maryland, donde tres personas fallecieron y al menos dos resultaron heridas.

