Tres fuertes sismos golpean la prefectura de Aba, China

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reportó al menos tres sismos de fuertes magnitudes en Malkang, prefectura de Aba, Sichuan, China. El primer sismo se percibió a las 00:03 a.m con una magnitud de 5.6 y con profundidad focal de 19.9 kilómetros, a escasos 17 segundos se presentó otro movimiento magnitud 4.8 con una profundidad focal de 30 kilómetros; seguido de estos a la 01:28 a.m se dio el sismo más fuerte de magnitud 5.9 con una profundidad focal de 14.1 kilómetros. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con reportes de víctimas, pero se mantiene atención ante posibles deslizamientos de tierra con caída de rocas en algunas carreteras cercanas.

PERIODISTA: Tatiana Steele

EMAIL: [email protected]

Jueves 09 Junio, 2022

HORA: 03:00 PM

