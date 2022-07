Tres famosos se acercan a la final de Masterchef tras ganar un nuevo reto de duelos

Entornointeligente.com /

Un nuevo capítulo se vivió este jueves en Master Chef Celebrity , cuando quedan solo seis famosos concursando en la cocina más famosa de Colombia.

En este reto, las celebridades debían preparar pescado. L os participantes debían preparar distintas clases de esta proteína.

Los primeros enfrentados fueron Ramiro Meneses y Chicho Arias.

Chicho preparó un cremoso de coliflor con salsa de vino y un pescado envuelto en tocineta. Para el Chef Zubiría al pescado le faltaba un poco de sal y pimienta. Para Rausch lo más destacable del plato fue la textura del puré.

Ramiro llevó al atril un plato con salsa bechamel y pescado con unas piezas crocantes, para Carpentier el plato estaba bien, pero también le faltaba un poco de sal. Para Rausch su salsa bechamel era la mejor de toda la competencia.

En el siguiente duelo se enfrentaron Cristina Campuzano y Tatán Mejía.

Cristina preparó una coliflor con tomate asado, chicharrón de piel y un caldo a base de pesado. Rausch indicó que el caldo que ella preparó estaba excelente y con su preparación se ganó la agarrada de cachete del chef.

Por su parte Tatán llevo al atril un pescado con julianas de aguacate y coles de Bruselas. Para el chef Carpentier el aguacate no iba muy bien con su plato; Rausch resaltó que era muy interesante que su plato no tenía carbohidratos , pero el chef Zubiría le indicó que el plato que escogió no era el indicado.

El último reto entre Estiwar G y Carlos Báez

El influencer preparó Cucha con un risotto, sus compañeros y los chefs resaltaron que a él le tocó el pescado más difícil, pero logró un muy buen plato.

Seguidamente Carlos preparó un bagre en una especie de ramen con espaguetis, a pesar de que el sabor estaba muy bien, la pasta no combinaba con la preparación.

Después de degustar los chefs decidieron que los ganadores de este duelo serían: Ramiro, Cristina y Carlos.

