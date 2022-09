Tres detalles que presagiaban la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide y que pasaron desapercibidos en su momento

Entornointeligente.com /

Es uno de los temas de la semana. El anuncio de la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide, tras más de siete años juntos, pillaba por sorpresa a muchos el pasado domingo. Mientras que no era la primera vez que había rumores de infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó , el matrimonio del presentador y la influencer parecía ser uno de los más estables del papel couché . Si hasta acababan de empezar un podcast juntos… Pues bien, a toro pasado siempre es más fácil leer las señales que presagiaban lo que se venía y en su caso no es diferente.

En Trendencias Las pruebas que demostrarían que Marina Theiss no es la chica con la que Íñigo Onieva engañó a Tamara Falcó Despedidas El último episodio de Cariño, ¿pero qué dices? , el podcast en común que iniciaron en junio de este mismo año, llevaba por título una gran pista. Ahora lo sabemos y es que, en este espacio, el matrimonio discutía sobre los grandes temas de la vida y, en esta ocasión, fue el turno de las Despedidas .

Durante el mismo, Risto Mejide defendió contundentemente que «todo lo que empieza tiene que acabar» y eso podía incluir también su relación. Esto hizo que Laura le preguntase con la voz quebrada por la emoción que por qué daba por hecho que se fuesen a separar y afirmara no entenderlo.

He de decir que la ruptura no me sorprende mucho porque cuando vi este tiktok me quedé flipando pic.twitter.com/Ur9KbymR6C

— henry (@henryhenndrix) September 25, 2022 Cambios de look Cuando Risto y Laura empezaron su relación, ella tenía solo 19 años por lo que, en estos siete años, su personalidad y estilo ha ido evolucionando. Sin embargo, es cierto que este último año la hemos visto más cambiada y moderna que nunca .

De hecho, hace poco nos sorprendía tiñendose el pelo y pasándose a un cobrizo. Puede ser mera casualidad pero, en nuestra cultura, somos muchos los que hemos experimentado en primer persona cómo los cambios de pelo están estrechamente ligados a las rupturas .

Risto no cambia pañales Fue también en un episodio de su podcast conjunto donde Risto habló de una de las tareas menos gustosas de la maternidad/paternidad: cambiar pañales. El presentador y publicista no tuvo reparos en admitir que es algo que solo hace si no le queda más remedio pero que traspasa a otra persona siempre que tiene la más mínima oportunidad. A lo que Laura responde con un revelador: «ya, ya lo sé, no hace falta que me lo jures».

No es sorprendente la ruptura de Risto Mejide cuando no cambiaba ni los pañales porque «tiene cero valor añadido» 💀 pic.twitter.com/JFyIzJsCRH

— Amesth 🤞🏻 (@Amesth__) September 25, 2022 Foto de portada | @lauraescanes

