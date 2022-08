Tres de 5 regiones que hablaron con el INE piden cambiar fecha de censo

Entornointeligente.com /

Las ciudades capitales de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, que ya se reunieron con funcionarios del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Planificación, piden modificar la fecha del Censo de Población y Vivienda, pero sin fijar aún una fecha tentativa. En tanto, en la reunión técnica de Tarija no abordaron la fecha del censo y en El Alto, ayer, acordaron que se preparará las reuniones sectoriales para el censo en 2024. Hoy el encuentro será con autoridades de La Paz. La madrugada de ayer, al salir de la reunión con el INE, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la fecha del censo no está cerrada y que los técnicos analizarán el cronograma. Sin embargo, para los analistas Jimena Costa y Daniel Moreno, estas reuniones técnicas son un intento que hace Gobierno para convencer a las autoridades departamentales, municipales y no objeten el que se haya postergado hasta 2024. Dijeron además que técnicamente es viable adelantar el censo para 2023, pero, por los intereses políticos que hay, el Gobierno intentará extender lo más posible la fecha. Ayer, tras la reunión con autoridades de El Alto, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que las autoridades cruceñas presentaron propuestas y algunas de éstas deben ser complementadas. Además, dijo que se alista el trabajo de las mesas técnicas. «Básicamente, estamos avanzando hacia el censo en 2024», acotó. Ayer, luego de la reunión en El Ato, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que «estamos ya con una boleta inicial que va a ser sujeta a las pruebas piloto, pruebas cognitivas y también al proceso de socialización a través de lo que se llama el instituto abierto o el INE abierto».

Análisis «En general, en varios departamentos, la postura general es que, si por razones técnicas el censo se debe postergar, es máximo hasta 2023», dijo Costa. Añadió: «No se hace la evaluación del porqué no se ha cumplido con los pasos técnicos. Yo creo que no se ha cumplido ni han hecho todo como debían hacer en plazo, porque no había intenciones de hacer el censo. Realizar el censo pone en evidencia toda la manipulación que han hecho en el padrón electoral». Por su parte, Moreno cuestionó el porqué no se hicieron que estas reuniones de socialización del censo durante los últimos años. «Lo que trata de hacer el Gobierno es convencer a las autoridades subnacionales para que no objeten la fecha del censo hasta 2024. Al MAS no le conviene que los resultados del censo sean públicos antes de las elecciones de 2025», dijo Moreno. La primera reunión técnica que hizo el INE, junto a autoridades del ministerio de Planificación, fue en Oruro, donde inicialmente se informó que se llegó a un consenso para que el censo se lo haga en 2024. Sin embargo, el lunes, el Comité Cívico convocó a un encuentro ciudadano para exigir que la encuesta nacional sea en 2023.

Más tiempo para propuesta El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, señaló que el departamento de Santa Cruz no tiene una propuesta para el censo 2023 concluida. «Han pedido mayor tiempo para complementar», declaró al momento de abandonar la reunión técnica que se realiza en El Alto, por el tema censo. «Santa Cruz fue a un paro diciendo que tenían una propuesta técnica; el día de ayer, en la reunión, vimos que su propuesta no estaba concluida, han pedido mayor tiempo para complementar, por eso dijimos que no fue serio el Comité Cívico, porque pidió a la gente que se movilice cuando todavía no tenían una propuesta clara o bien definida», declaró Ruiz, según El Deber.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com