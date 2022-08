Tres consejos para llevar la falda pareo también en otoño

Entornointeligente.com /

Está bastante claro, parece imposible introducir las palabras «falda pareo» dentro de una frase en la que no esté presente «verano», pero las normas están para romperse (en materia de moda, of course ). Este tipo de faldas, que se caracterizan por un nudo lateral o frontal , pueden presentarse en distintos largos y prints .

Gracias a la gran cantidad de diversos diseños que encontramos en el mercado, es una prenda top para lucir cualquier época del año (al igual que las faldas de efecto piel ) y el street style lo demuestra. En especial, hoy nos detenemos en presentar tres tips para rescatarla del armario durante el otoño.

En Trendencias Cómo combinar una falda efecto piel las 24 horas del día Un vistazo a… Tendencias-ss-2021 Falda pareo + camisa, el combo top para ir a la oficina Durante las primeras jornadas del otoño aún nos podemos permitir apostar por una sencilla camisa para ir al trabajo. Como mucho, sumamos una chaqueta fina para salir de casa a primera hora y para la noche. Este look juega al mix and match de estampados y nos muestra cómo una falda pareo y una camisa holgada son un combo de altura.

Falda pareo + jersey de punto, el look para cuando bajen las temperaturas El otoño avanza y las temperaturas bajan. En ese momento, sacamos los jerséis de punto del fondo del armario. Entonces, podemos combinar un diseño fino de color neutro con una falda pareo negra de efecto peil. A los pies, unos zapatos tipo oxford animal print . Pista: si eres muy friolera, añade unas medias al estilismo.

En Trendencias Cómo llevar la falda vaquera y triunfar siempre Falda pareo + americana, el outfit para un evento formal Finalmente, nos quedamos con una idea brillante para una cita algo más formal, como una comida de trabajo o una escapada nocturna . Mira qué bien queda una falda satinada (puede ser cruzada o tipo pareo) con una camisa estampada y una americana beige. En la imagen vemos unas sandalias, pero puedes reemplazarlas por unos botines de tacón fino o unos stilettos .

