Tres científicas peruanas comparten sus experiencias a escolares en programa PopCiencia

Entre ellas tenemos a la Dra. Betty Galarreta , especialista en ciencias químicas y actualmente se desempeña como investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ella utiliza el poder de la química para desarrollar nanosensores . En su afán por lograrlo, primero, fabrica bolitas de oro a las que adhiere pedazos pequeños de ADN, los cuales son capaces de reconocer una sustancia tóxica en los alimentos , o una que solo están presentes en un café de buena calidad. También lee: Investigadores elaboran con microalgas productos que benefician el medioambiente Asimismo, estos nanosensores pueden detectar alguna enfermedad , todo depende de los pedacitos de ADN que le coloque a sus nanoesferas de oro y los use como nanosensores. Recordemos que un sensor es un dispositivo que puede detectar algún movimiento, una sustancia, una luz, etc. Y cuando estos son muy pero muy pequeños entonces se les llama nanosensores. A continuación está la Dra. Johana Alfaro , ella se convirtió en la heroína de muchas especies marinas (tortugas, aves, delfines entre otros) luego de percatarse que al tirar la red, los pescadores no solo realizan la pesca de peces sino que a ella ingresan algunas tortugas o aves. Frente a ello y para evitar que ingresen animales que no se desean pescar, la Dra. Alfaro instaló en las redes unos dispositivos que emiten unos sonidos o luces que los animales pueden sentir para alertarlos y evitar así ser atrapados. También lee: Conoce a las emprendedoras peruanas nominadas al premio Women in Tech LATAM Johana Alfaro es especialista en Biología y actualmente es investigadora y presidenta de la ONG ProDelphinus. Finalmente, está la Dra. Dora Herrera , psicóloga de profesión y formada en Estados Unidos, Bélgica y Perú. Ella investiga las motivaciones que tienen los jóvenes para elegir su carrera profesional ya sean porque les puede dar más dinero, está de moda y otras razones sin considerar si realmente les gusta o no. Gracias a sus resultados Dora, ahora, cuenta con muchas herramientas que guían mejor ayudando a los jóvenes a seguir el camino correcto donde se priorice el gusto y la pasión por lo que hacen. Concurso de Cuentos Concytec a través de su unidad ejecutora ProCiencia, te invita a postular al Concurso de Cuentos: Peruanas de Ciencia. Inspírate en la labor que realiza Betty, Johana, Dora y nuestras más de 2 mil científicas peruanas y aflora toda tu imaginación escribiendo un cuento corto de menos de mil palabras. El cierre de inscripciones del concurso está programado para el viernes 26 de agosto a horas 1:00 p.m. Los ganadores serán parte de un taller virtual que dura dos meses, en donde harán muchos experimentos de ciencias y aprenderán inglés. Son 26 vacantes para niñas de todo el Perú. Todos los detalles aquí . Las increíbles historias de nuestras científicas también las puedes encontrar en el libro Científicas del Perú : 24 historias por descubrir. Revisa más noticias sobre ciencia, tecnología e innovación en la Agencia Andina y escucha historias inspiradoras en Andina Podcast. Más en Andina: ???? Peruanos lanzan aplicativo de audiocuentos para fomentar el desarrollo emocional infantil. ?? https://t.co/DlOzDpj4F9 ? Descarga gratis «Cuentología» en Google Play y App Store durante los próximos dos meses de periodo de prueba. ? @MaryoriePM pic.twitter.com/Vk7doO12aN

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 21, 2022 (FIN) NDP/MPM Publicado: 24/8/2022

