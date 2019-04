Tren ligero concluirá este 2019: SCT

Entornointeligente.com / Guadalajara, Jal. Pese a la advertencia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) de que la Línea 3 del Tren Ligero para Guadalajara no estará concluida este año, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró que las obras terminarán en diciembre como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el presidente de CICEJ, Armando Brenez, debido al atraso que registran los trabajos, la obra que inició en agosto del 2014 estará concluida hasta mayo del 2020. “Seguramente están mal informados, pero les vamos a mandar copia del programa”, indicó el titular de la SCT. El funcionario federal destacó que en diciembre de este año el proyecto estará concluido y el 1 de enero del 2020 estará operando. Aunque reconoció que todavía no están disponibles los neoprenos o amortiguadores que van colocados entre las vías y las columnas que las sostienen, Jiménez Espriú reiteró que “no hay ningún problema”, puesto que están dentro de programa. En noviembre del año pasado, el entonces gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer las fallas de los neoprenos que habían sido colocados, por lo que exigió al entonces presidente Enrique Peña Nieto que no fuera a inaugurar una obra a medias. Aunque para entonces, la SCT informó que la empresa que colocó los 700 neoprenos (Neoprenos Moldeados) sería la responsable de sustituirlos, hasta ahora, los amortiguadores todavía no llegan, por lo que no se ha iniciado con el remplazo de piezas que implica desarmar las vías y las redes eléctricas. Garantiza recursos Durante su visita a Jalisco el pasado viernes, Andrés Manuel López Obrador reiteró que el gobierno federal dispondrá este 2019 de 4,500 millones de pesos que requiere la terminación de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero. Al respecto, el titular de SCT detalló que el recurso “se va obteniendo en la medida que se va necesitando” y confirmó que se dispondrá del presupuesto para concluir los trabajos. La Línea 3 del Tren Ligero recorrerá los municipios de Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y una vez en operación, transportará 230,000 personas por día, quienes ahorrarán 50 minutos en el trayecto. Las obras de la Línea 3 iniciaron el 7 de agosto del 2014, con un presupuesto inicial de 17,692 millones de pesos. Hasta el cierre del 2018, con cifras de la SCT, el costo ascendía a 25,586 millones de pesos. Este 2019, en el Presupuesto de Egresos, el gobierno federal etiquetó 1,000 millones de pesos adicionales pero, de acuerdo con López Obrador, estudios técnicos refieren que la obra requiere 3,500 millones de pesos adicionales para su conclusión por lo que, al cierre de este año, la obra alcanzará un costo de 30,086 millones de pesos. La promesa tanto del gobierno de Peña Nieto como del anterior gobierno estatal, encabezado por Aristóteles Sandoval, era terminar los trabajos en el 2017 y ponerlo en funcionamiento en el 2018. [email protected] Archivado en: SCT Tren Ligero JaliscoLINK ORIGINAL: El Economista

