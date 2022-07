Entornointeligente.com /

Tremor de terra é sentido em Natal e cidades do litoral norte do RN: 'Janelas balançando' Laboratório de Sismologia da UFRN registrou tremor de terra de magnitude 3.7 às 16h05 deste domingo (31). Por Fernanda Zauli, g1 RN

31/07/2022 18h04 Atualizado 31/07/2022

1 de 1 Tremor de terra é sentido em Natal e cidades do litoral norte do RN — Foto: Laboratório de Sismologia da UFRN Tremor de terra é sentido em Natal e cidades do litoral norte do RN — Foto: Laboratório de Sismologia da UFRN

Um tremor de terra de magnitude 3.7 foi registrado pelo Laboratório de Sismologia da UFRN às 16h05 deste domingo (31) no Rio Grande do Norte. O epicentro aconteceu no Oceano Atlântico, mas o tremor foi sentido em todo o litoral norte e em Natal .

Vários moradores da capital potiguar relataram nas redes sociais que sentiram o tremor. «Gente, Natal Tremeu! Segunda vez na vida que eu sinto um tremor de terra por aqui. A primeira, em 2010, foi mais forte.», postou Brenno Marx. Outro internauta comentou «Janelas balançando. Sofá vibrou bastante».

A empresária Helena Duarte contou que estava em casa, no bairro Candelária, Zona Sul de Natal, quando percebeu que a cama tremeu.

«Eu estava deitada assistindo um filme quando senti a cama tremer. Como essa não foi a primeira vez que eu senti um tremor aqui em Natal, não me assustei. Foi bem sutil, de leve, mas é curioso», disse.

Em julho de 2021 o Laboratório de Sismologia da UFRN também registrou um tremor de magnitude 3.5 no litoral do RN. Na ocasião o tremor também foi sentido por moradores de Natal e outras cidades do estado.

O maior tremor de terra já registrado no RN aconteceu em 30 de novembro de 1986. O abalo sísmico de magnitude 5.1 fez casas desabarem e milhares moradores deixarem a cidade de João Câmara.

Maior tremor de terra registrado no RN completa 35 anos

Segundo tremor no mesmo dia

Um outro tremor de terra foi registrado no RN às 3h34 deste domingo, desta vez de magnitude preliminar 2.4. Segundo informações do Laboratório de Sismologia da UFRN, esse tremor de terra foi sentido por moradores das regiões de Maxaranguape e Maracajaú.

