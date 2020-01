¡Tremendo regalo! Diosa Canales se quitó todo para celebrar el cumpleaños de su esposo (FOTO)

Entornointeligente.com /

Dios Canales tuvo un año lleno de polémicas, desnudos y mas polémicas. La vedette venezolana a pesar de no haber estado en su país este 2019 , causo gran sensación a través de las redes sociales.

Hace poco, la cantante ha generado un gran exaltación en su cuenta de Instagram al publicar una serie de imágenes comprometedoras para felicitar a su señor esposo, el ex ciclista y ahora trapero Carlos Rojas mejor conocido como “Sigicash”.

Papi Bello Féliz cumpleaños @sigicash 💰🥂 Lo demás te lo digo personalmente

En las instantáneas, la bomba sexy se le ve totalmente desnuda y roredeadade globos deseándole feliz cumpleaños a su pareja.

“FELIZ cumpleaños papito bello, lo demás te lo digo peedobalmen” dice el texto que acompaña la picante fotografía.

