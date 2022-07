Treinador do Manchester United confirma Ronaldo: «Estará na equipa»

Entornointeligente.com /

O treinador do Manchester United confirmou este sábado que Cristiano Ronaldo está nos convocados para o jogo de domingo com os espanhóis do Rayo Vallecano, após o regresso ao trabalho entre rumores de que estará de saída.

Relacionados desporto. João Félix salta do banco e dá vitória ao Atlético diante do Manchester United

inglaterra. Benni McCarthy, antigo jogador do FC Porto, integra equipa técnica do Manchester United

desporto. Liga inglesa. Há nove anos a gastar mais de mil milhões no mercado de verão

«Amanhã [domingo], estará na equipa. Vamos ver quanto tempo poderá jogar», d eclarou o técnico Erik ten Hag.

O neerlandês falava em Oslo após a derrota dos red devils noutro particular de pré-temporada, com o Atlético de Madrid, graças a um golo solitário do português João Félix.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O «astro» português poderá jogar os primeiros minutos na temporada no domingo, em Old Trafford, até porque o treinador garantiu um ‘onze’ «muito diferente», para recuperar os titulares deste sábado, o que inclui os lusos Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O avançado português só se apresentou para a pré-época na última terça-feira, e o clube garante, em comunicado, que este tem «trabalhado na forma física» no centro de treinos de Carrington.

A imprensa inglesa avança que Ronaldo está a ‘forçar’ a saída do Manchester United por pretender transferir-se para um clube de topo que compita na Liga dos Campeões, prova da qual os ‘red devils’ estão afastados por terem terminado no sexto lugar da última edição da Premier League, o que significa que vão disputar a Liga Europa em 2022/23.

O internacional luso, cinco vezes ‘Bola de Ouro’, não compareceu ao início dos trabalhos de pré-época do Manchester United e falhou a digressão da equipa à Ásia e à Austrália, alegando razões de natureza pessoal.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com