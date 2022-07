Trece muertos al caer camioneta rural a un abismo en Mazamari

Entornointeligente.com /

El hecho ocurrió pasado el mediodía cuando una camioneta rural volcó aparatosamente y cayó a un abismo de 200 metros, mientras se desplazaba de Mazamari con dirección al centro poblado de Cubaro. Bomberos voluntarios de la estación Satipo N°147, tras una respuesta inmediata, lograron recuperar tres heridos; sin embargo, un menor de edad falleció en el camino a recibir atención médica. Posteriormente los bomberos, a quienes se sumó personal de la comisaría de Mazamari y una brigada de rescatista de Los Sinchis de Mazamari, comenzaron recuperar los cuerpos de los 13 infortunados pasajeros, mientras los heridos fueron trasladados al hospital de Pangoa. Lea también: Puno: universitarios promueven consumo de café mediante documentales y publicidad Los fallecidos fueron identificados como Hamilton Porras Quispe (conductor), Elmer Ríos Hilario, Manuela Vega Huaraca, Pedro Cullanco Quispe Pérez, Silver Vasco Porras Selarayan, Eleuterio Oré Muñoz, Victoria Vega Sihuincho, Jesús Porras Alberto, Sonia Josy Selarayan, Salvador Porras Selarayan, Geraldine Rosa Romaní Pérez y otras dos personas no identificadas aún. En tanto los heridos fueron identificados como Jordán Anderson Javier Gaspar y un menor en proceso de identificación. Los deudos pidieron al Ministerio Público que el protocolo de necropsia se desarrolle en Satipo porque viajar hasta la ciudad de La Merced demandan costos que no pueden solventar. Desde setiembre del 2021 no hay médico legista en Satipo, pese a ser la provincia más extensa de la región Junín y la segunda mayor poblada, por ello deben viajar hasta la ciudad de La Merced, a dos horas de Satipo. (FIN) JRA/RMCH Más en Andina Universitarios de Puno promueven consumo de café mediante documentales y publicidad https://t.co/WeJE2eEyht Alianza entre @DEVIDAPERU y Universidad Nacional del Altiplano Puno permitió producir siete documentales. pic.twitter.com/9F3Uufj8jT

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 31, 2022 Publicado: 30/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com