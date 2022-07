Travesía al sur: David y Cafú viajan juntos desde hace tres años

Entornointeligente.com /

Con tres clavas para malabares a un lado de su bicicleta custodiadas por Cafú, su fiel amigo canino, una carpa para dormir, ropa, un par de zapatos y un pequeño parlante, David Herrera, de nacionalidad venezolana, recorre las calles de Cochabamba en medio de su travesía por Sudamérica.

Desde hace ocho años, con el impulso intrínseco de conocer aquello que está fuera de su cotidianidad, David emprendió su aventura viajando en bus y bicicleta.

«Quería salir, conocer más el continente, las culturas, las raíces que tenemos, cada río que pueda, la nieve, el frío, el calor, los acentos. Hay un montón de factores que me tienen en esta vida y no me dejan salir del viaje», manifestó.

Colombia fue su primer destino, a más de 800 kilómetros de su tierra natal. Estuvo casi tres años conociendo este país cafetero. Después llegó a Ecuador, donde se quedó un año y en Perú conoció a su fiel amigo, compañero de viajes y aventuras: Cafú.

«Él estaba solo y lo adopté. Es de la selva peruana, de la ciudad de Tingo María, y ahora viaja conmigo. Tenemos tres años juntos», recordó con una sonrisa pintada en su rostro y la mirada hacia su amigo canino que ahora lo acompaña montado en una caja de plástico adaptada para brindarle comodidad y protegerlo de las inclemencias del tiempo en la parte trasera de su bicicleta.

Su nombre es en honor al exjugador de fútbol brasileño conocido por su apodo Cafú.

Ambos se transportan tanto en bus como en bicicleta. Duermen en hostales o en campamentos alejados de la ciudad.

Se ganan la vida con el arte del malabarismo en los semáforos de las ciudades que visita. «Por suerte y la crianza de mi familia, no tengo vicios como el alcohol o drogas, así que puedo costear mi vida y la de mi compañero haciendo algo artístico», explicó.

Hace casi un año llegó a Bolivia. Conoce la entrada del Desaguadero, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Cochabamba. En noviembre «continuaremos al sur, hasta donde la vida lo permita», dijo sobre sus planes. También le gustaría visitar a familiares en Chile.

«La vida es una sola y, si la vamos a pasar solamente trabajando, no sé si se estará aprovechando al 100 por ciento. Hay mucho por conocer: ríos, playas, comida, personas. Hay que vivir», reflexionó. El recuerdo de sus viajes queda grabado en su corazón, en fotografías y leales amistades.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com