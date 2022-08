Travel Sale 2022: las claves para tener descuentos de hasta 60% en vuelos y hoteles

Entornointeligente.com /

«Es muy importante tener claro que esta es una acción realizada exclusivamente por agencias de viajes y turismo habilitadas, con toda la experiencia y profesionalismo que esto implica para tener el mejor viaje» afirmó Gustavo Hani, presidente de FAEVYT (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo), institución que organiza Travel Sale.

Informate más Travel Sale: ya hay fecha para el evento de descuentos en viajes y turismo Cómo participar de Travel Sale Ingresá a www.travelsale.com.ar a partir del 22/08 para analizar las distintas ofertas. Tendrás disponible múltiples agencias de viajes para realizar tus compras que pondrán a disposición: distintas ofertas, medios de pago, destinos, hospedaje, paquetes y todo lo que tu viaje necesita. Recomendaciones a tener en cuenta Registrarse en el sitio oficial y recibir notificaciones: este primer paso es fundamental ya que el sitio oficial www.travelsale.com.ar incluye una sección especial para suscribirse y recibir información y descuentos exclusivos en vuelos , hoteles y paquetes. A través de un simple formulario, es posible acceder a la información de las mejores oportunidades para viajes locales e internacionales acordes a las preferencias del viajero. Contar con una check list previa al evento: en estos eventos especiales, siempre es conveniente contar con una lista de necesidades asociadas al viaje a fin de no perderse en la sobreabundancia de oportunidades. Hacer un listado de los servicios que consideramos indispensables tales como vuelos, alquiler de auto, hospedaje, etc facilitará la búsqueda y nos enfocará para cumplir nuestros deseos para viajar. Viajar con seguridad: el item asistencia al viajero cobrado un gran protagonismo en el último tiempo. En el marco del Travel Sale, muchas empresas ofrecerán importantes beneficios en coberturas tanto de salud, protección de tecnología, cambios en el viaje, etc. servicios indispensables en la actualidad. Chequear medios de pago y pasos a seguir: previo a la fecha es recomendable verificar los montos disponibles en tarjetas, procesos de aprobación y autenticación a fin de poder realizar compras sin contratiempos y asegurarse el acceso a promociones y ofertas que están sujetas a un stock disponible o un tiempo específico.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com