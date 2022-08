Travel + Leisure: conoce 10 aspectos que tal vez no se saben sobre Machu Picchu

Entornointeligente.com /

En un artículo de la prestigiosa publicación internacional de viajes y turismo Travel + Leisure , escrito por Melissa Locker, se plantean diez aspectos que los visitantes a la ciudadela inca tal vez no conocen sobre su hallazgo en 1911, su diseño constructivo, entre otros que pueden contribuir a entender mejor la naturaleza de este magnífico legado de los antiguos peruanos. A continuación, las hipótesis planteadas por la autora del artículo: Nunca se suponía que fuera descubierto Los incas estaban preocupados de que los españoles descubrieran y saquearan Machu Picchu . Para evitar ese probable saqueo, menos de cien años después de que construyeron la ciudad en 1532, los incas la abandonaron, quemando el bosque en el camino de salida para que el recrecimiento escondiera los senderos de la montaña. El plan funcionó y los españoles nunca descubrieron Machu Picchu y estuvo oculto a los forasteros hasta que Hiram Bingham lo visitó en 1911. Bingham en realidad descubrió la ciudad equivocada Según National Geographic, que financió algunas de las exploraciones posteriores de Bingham, cuando el explorador fue llevado a Machu Picchu, pensó que había descubierto una ciudad completamente diferente. Bingham creía que sus guías locales lo habían llevado a la llamada Ciudad Perdida de los Incas, Vilcabamba , la fortaleza inca donde los gobernantes libraron una batalla de años contra los conquistadores españoles. Pasaron 50 años de discusiones hasta que se demostró que Bingham estaba equivocado, por un explorador llamado Gene Savoy, quien en 1964, demostró que la verdadera ciudad perdida de los incas era Espíritu Pampa, al oeste de Machu Picchu. Lea también: capacidad de aforo en Machu Picchu llegó a su límite y solo se permitirá ingreso con boleto Bingham pensó que Machu Picchu era hogar de las «Vírgenes del Sol» El explorador estadounidense no tenía idea de lo que descubrió. Bingham no solo creía que había descubierto Vilcabamba, sino que también creía que Machu Picchu era el mítico Tamputocco , el lugar de nacimiento de los antepasados incas. Su teoría alternativa era que Machu Picchu era un convento sagrado lleno de mujeres elegidas conocidas como las «vírgenes del sol», y presidido por sacerdotes que adoraban al dios sol. Esta teoría resultó, lamentablemente, no ser cierta. Machu Picchu puede haber sido la ciudad turística original Según un grupo de arqueólogos, Machu Picchu fue construido como un retiro para la familia real. La investigación realizada por John Rowe, Richard Burger y Lucy Salazar revela que el inca Pachacútec , a quien se atribuye que ordenó la construcción de Machu Picchu, puede haber imaginado la ciudad como un lugar de descanso. Machu Picchu fue básicamente una antigua escapada a la cima de una montaña que, muy probablemente, habría encabezado la lista de los mejores del mundo de Travel + Leisure en 1457. Hay una buena posibilidad de que fuera una ciudad increíblemente diversa El experto en civilización andina, Brian Bauer, dijo a National Geographic que hay una gran cantidad de evidencia arqueológica de que los incas no fueron los únicos que vivieron en Machu Picchu . Si bien el pueblo no tenía un mercado, los arqueólogos han descubierto cerámicas de personas de toda la región que indican que personas de una variedad de orígenes vivían en, o al menos pasaban por, la ciudad. Lea también: conoce fabulosos lugares que revela el Qhapaq Ñan más allá de Machu Picchu Los incas eran maestros canteros La estructura arquitectónica de Machu Picchu fue construida sin usar ruedas, herramientas de hierro o incluso mortero. En cambio, según National Geographic, las rocas se cortaron para encajar perfectamente, utilizando un método llamado «sillería» . También fue un movimiento inteligente. Perú es propenso a los terremotos y la falta de mortero ha ayudado a que las estructuras permanezcan en pie a pesar del hecho de que Machu Picchu fue construido sobre dos fallas geológicas. Gran parte de la infraestructura de la ciudad está oculta Mientras que la majestuosa ciudadela inca se eleva sobre el valle circundante, gran parte de sus maravillas arquitectónicas están bajo tierra. Según National Geographic, hasta el 60 por ciento de la construcción inca está velada bajo las colinas en terrazas, como parte de la red de muros de cimentación y sistemas de drenaje que serpentean debajo de la ciudad. Hay al menos dos templos ocultos El Templo de la Luna y la Cueva del Sol son fáciles de perder. Visitar el Templo de la Luna requiere subir una escalera durante una hora por la ladera de la montaña Huayna Picchu. En la parte superior hay un pequeño, pero impresionante templo construido en la pared del acantilado. Intimachay o la «Cueva del Sol», está escondida debajo del sitio principal de Machu Picchu, lo que hace que muchos turistas se la pierdan. La cueva era un espacio sagrado, que puede haber sido diseñado para aprovechar al máximo el sol naciente durante el solsticio de diciembre como parte del ritual inca de invierno o Cápac Raymi. Puede haber sido parte de una ruta de peregrinación Mientras que los primeros exploradores pensaban que Machu Picchu era una ciudadela aislada, los arqueólogos modernos creen que el sitio era parte de una antigua ruta de peregrinación . Desafortunadamente, debido a la llegada de los españoles, el camino de peregrinación nunca se terminó, según National Geographic. Si bien las razones de la ruta se pierden en el pasado, el arqueoastrónomo Giulio Magli cree que el viaje hacia Machu Picchu puede haber estado relacionado con los primeros incas que viajaron desde el lago Titicaca. Continúan los descubrimientos arqueológicos en Machu Picchu En 2014, el explorador francés Thierry Jamin encontró una puerta previamente no descubierta en Machu Picchu, que él cree que alberga la cámara funeraria real de Pachacútec , el gobernante inca que ordenó la construcción de Machu Picchu. (FIN) NDP/LZD/MAO También en Andina: ?? Huánuco es sinónimo de baile: súmate a su 483.º aniversario con sus icónicas danzas típicas https://t.co/xsCxpo3w21 Encabezada por Los Negritos, suman más de 30 las danzas oriundas de esta encantadora región. pic.twitter.com/kt9h53lONx

