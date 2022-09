Travel Fest em Matosinhos promove solidariedade com o Paquistão

Entornointeligente.com /

A Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP) vai associar-se à resposta humanitária internacional de apoio às vítimas das cheias no Paquistão, através da venda de imagens do fotógrafo e cineasta Kamran Ali, em Matosinhos.

Durante o Travel Fest , que decorre este fim-de-semana, no salão nobre da Câmara de Matosinhos, no distrito do Porto, estarão à venda cinco fotografias (30×45 centímetros , com o preço de 25 euros), das viagens do paquistanês, que explorou o mundo, ininterruptamente, em bicicleta durante quatro anos. As receitas vão reverter para a Akhuwat Foundation ,​ associação humanitária à qual o paquistanês Kamran Ali está ligado.

«É um imperativo ético estarmos associados a causas que tenham real impacto na vida das pessoas. Cada vez mais, o mundo precisa de exemplos e espíritos solidários. Queremos, de alguma forma, ajudar as populações mais afectadas pelas devastadoras cheias no Paquistão «, afirma, em comunicado, o presidente da ABVP, Filipe Morato Gomes.

Foto Auto-retrato de um dos oradores do Travel Fest Kamran Ali Segundo Kamran Ali, que é um dos oradores do festival, » um terço do país está submerso devido às alterações climáticas», um desastre que «afectou mais de 30 milhões de pessoas». «Estou em Portugal a partilhar a minha história no mundo, mas não posso esquecer as cenas que presenciei há apenas alguns dias quando estava a documentar as vítimas das cheias no meu país. O Paquistão precisa de ajuda!», sublinha o fotógrafo doutorado em Ciências de Computação, na Alemanha.

Esta semana, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que nunca viu um desastre climático como este, classificando-o como » carnificina climática «.

O Travel Fest é um evento anual da ABVP, que regressa este ano após dois anos de interregno devido à pandemia de covid-19.

Na sexta-feira, a ABVP promove uma iniciativa de limpeza na praia de Matosinhos, a partir das 18h, em conjunto com o alemão Andreas Noé, mais conhecido por The Trash Traveler .

O Travel Fest reúne, segundo a organização, «exploradores intrépidos, fotógrafos consagrados, aclamados videógrafos e escritores de referência oriundos de sete países». O evento conta ainda com duas mesas redondas, subordinadas ao tema VolunTurismo: fazer a diferença ou oportunismo? e Sustentabilidade no Turismo de Natureza.

Jackson Groves, australiano apaixonado por trekking, Ana Abrão , fotógrafa brasileira autora do livro Outros Mundos , Gustavo Carona , o médico humanitário português, e Oliver Astrologo, director de cinema e fotógrafo italiano, são quatro dos nomes confirmados para o encontro, que se realiza entre as 9h e as 18h30.

«Viajar (e produzir conteúdos de viagem) com ética, respeito pelas culturas e pelo planeta» são os valores defendidos pela ABVP que «estarão espelhados na escolha dos temas, com o objectivo de reflectir, contribuir para (re)imaginar e redefinir a indústria e o mundo de viagens».

