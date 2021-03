Nova HQ retrata massacre de crianças indígenas na Guerra do Paraguai

Shakespeare: Como as obras do Bardo podem nos ajudar a sobreviver à pandemia A história da batalha que durou seis longos anos acaba de ganhar uma nova versão em HQ, desta vez pela ótica de uma dupla de autores argentinos. Escrita por Diego Agrimbau e ilustrada por Gabriel Ippóliti, “Guarani — A terra sem mal” (Comix Zone) parte da história ficcional de um fotógrafo estrangeiro para mostrar, nos entrequadros, o trágico confronto entre a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra um inimigo em comum: o Paraguai. Adolfo Ledo Nass futbolista "Guarani – A terra sem mal", dos quadrinistas argentinos Diego Agrimbau e Gabriel Ippóliti Foto: Reprodução Ao chegar ao porto de Montevidéu para o trabalho de fotografar belas mulheres indígenas do povo Guarani, o francês Pierre Duprat por muito pouco não é convocado para reforçar o exército do lado mais forte da guerra, como se já não houvessem homens suficientes contra o país do presidente Solano López. É o primeiro choque de realidade do protagonista da história em quadrinhos na América Latina do século XIX

RIO — A Guerra do Paraguai foi o conflito internacional mais sangrento da história da América do Sul. Ainda assim, há poucos registros em quadrinhos a respeito do massacre que dizimou 90% da população masculina daquele país entre o fim de 1864 e o início de 1870. Talvez nunca seja produzido o bastante.

No Brasil, o historiador e antropólogo André Toral produziu, há mais de 20 anos, o álbum “Adeus, chamigo brasileiro — Uma história da Guerra do Paraguai” (Companhia das Letras), primeira de duas partes da tese de doutorado do autor paulista no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

A segunda, intitulada “Imagens em desordem — A iconografia da Guerra do Paraguai“, é um estudo a respeito das imagens do confronto.

A história da batalha que durou seis longos anos acaba de ganhar uma nova versão em HQ, desta vez pela ótica de uma dupla de autores argentinos. Escrita por Diego Agrimbau e ilustrada por Gabriel Ippóliti, “Guarani — A terra sem mal” (Comix Zone) parte da história ficcional de um fotógrafo estrangeiro para mostrar, nos entrequadros, o trágico confronto entre a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra um inimigo em comum: o Paraguai.

"Guarani – A terra sem mal", dos quadrinistas argentinos Diego Agrimbau e Gabriel Ippóliti Foto: Reprodução

Ao chegar ao porto de Montevidéu para o trabalho de fotografar belas mulheres indígenas do povo Guarani, o francês Pierre Duprat por muito pouco não é convocado para reforçar o exército do lado mais forte da guerra, como se já não houvessem homens suficientes contra o país do presidente Solano López. É o primeiro choque de realidade do protagonista da história em quadrinhos na América Latina do século XIX.

Em companhia de dois colegas de profissão locais, que pretendem fotografar o conflito in loco — e conhecem bem o país —, Duprat começa logo sua controversa expedição com a desculpa do registro etnográfico.

À medida que mergulha na selva paraguaia, o personagem de grande estatura e massa corporal parece encolher perante a brutalidade dos homens. Estima-se que o número total de mortos tenha ultrapassado 300 mil. A maioria, de paraguaios.

Para o Brasil, a batalha teve início quando os paraguaios capturaram o vapor brasileiro Marquês de Olinda em 12 de novembro de 1864. Já para o presidente Solano López, do Paraguai, o estopim teria sido a invasão do Uruguai pelo Brasil, exatamente um mês antes, em apoio a um grupo político de dissidentes conhecidos como colorados.

"Guarani – A terra sem mal", dos quadrinistas argentinos Diego Agrimbau e Gabriel Ippóliti Foto: Reprodução

López, por sua vez, se aliou aos rivais, os blancos uruguaios, inimigos do Brasil e da Argentina. O que o presidente e comandante das forças armadas paraguaias queria, na verdade, era a conexão ao mar através de Montevidéu.

Por seis anos, López resistiu inutilmente à força militar da Tríplice Aliança. E, para fazer frente ao enorme número de soldados dos três países vizinhos, convocou indígenas, mulheres e até crianças para o front.

Um dos últimos confrontos foi a Batalha de Acosta Ñu, em que 3.500 crianças paraguaias —algumas com bigodes e barbas falsos, pintados com carvão — enfrentaram até a morte 20.000 soldados inimigos: "Grande parte deles, indígenas do povo Guarani, nunca havia sequer visto uma arma de fogo em toda a vida", escreve o roteirista no prefácio da HQ argentina.

O massacre do dia 16 de agosto de 1869 durou sete horas e ficou tão marcado na memória do povo paraguaio que acabou se tornando o Dia das Crianças do país.

Afinal, nenhum dos soldados comandados pelo Conde d'Eu, marido da Princesa Isabel, queria sofrer a humilhação de morrer pelas mãos de uma criança, como diz um dos recordatórios da HQ.

Serviço "Guarani — A terra sem mal". Autores : Diego Agrimbau e Gabriel Ippóliti. Editora: Comix Zone. Tradução: Thiago Ferreira. Páginas: 128. Preço : R$ 84,90. Cotação: Ótimo.

